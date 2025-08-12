Mëstiza aterriza en Castelló: electrónica de lujo frente al mar en el SOM Festival
El dúo de DJ's y productoras protagoniza el 15 de agosto la gran fiesta electrónica del certamen que se celebra en el Real Club Náutico
Castelló se prepara para otra noche de alto voltaje este viernes 15 de agosto, festivo nacional, con la llegada de Mëstiza, el dúo de DJ's y productoras que ha conquistado las cabinas más exclusivas del planeta. Su actuación forma parte de MEEM, la gran fiesta electrónica del SOM Festival, y será una de las contadas oportunidades este verano de verlas fuera de Ibiza, donde son residentes en Pacha y Ushuaïa.
Del Mediterráneo al mundo… y vuelta a casa
Con un estilo que mezcla la elegancia electrónica con influencias mediterráneas y sonidos globales, Mëstiza ha hecho vibrar a miles de personas en festivales y clubs de Europa, Latinoamérica y Emiratos Árabes. Su parada en Castelló se celebrará en el Real Club Náutico, que se transformará en un escenario frente al mar con un montaje visual y sonoro diseñado para convertir la noche en un viaje sensorial.
La expectación es alta: el aforo roza el sold out y se espera un público entregado que baile hasta la última canción.
Un SOM Festival en plena forma
Este evento marca el ecuador del quinto aniversario del SOM Festival, que en su edición 2025 ya ha contado con leyendas como Tom Jones, Camilo o Il Divo. Y el fin de semana no se queda aquí: el sábado actuará Antoñito Molina y el domingo será el turno del humor con Los Morancos.
Más que un festival, SOM se ha consolidado como un motor turístico para Castellón, atrayendo visitantes que combinan conciertos con gastronomía, playa y cultura local, generando un impacto positivo en hoteles, restaurantes y comercios.
Luces, música y mar: así será la noche en la que Castellón se ponga a bailar al ritmo de la mejor electrónica internacional.
La cita
- 📅 Viernes 15 de agosto
- 📍 Real Club Náutico de Castellón
- 🎟 Últimas entradas en www.somfestival.es
