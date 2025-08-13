Camilo conquista Castellón con su música... y su corazón
El artista colombiano emocionó al público del Som Festival con una historia de amor inesperada que arrancó ovaciones y alguna que otra lágrima
Camilo no solo trajo su música a Castellón, también trajo cariño. Desde que puso un pie en la provincia, no dudó en compartir su entusiasmo: salió a correr por la vía verde, promocionó la ciudad en redes y avisó a sus seguidores de que estaba llegando a “una tierra hermosa”. Pero fue sobre el escenario del SOM Festival donde selló su conexión con el público.
Un relato que tocó el alma
A mitad del concierto, y tras varios gestos de cercanía y agradecimiento, Camilo compartió una anécdota que desató la emoción entre los asistentes:
“Nico (en referencia a uno de sus músicos) vino a Castellón y se enamoró de una chica muy guapa que lo llevó a pasear, a la playa, al Fadrí, a comer paella y le habló al oído en valenciano y lo enamoró. Porque si a uno le hablan en valenciano, lo enamoran”, relató.
El público, ya entregado, estalló en vítores. La historia no acababa ahí. Camilo añadió que la misteriosa chica desapareció, dejando a Nico con el corazón encendido y una promesa: “Le dijo que estaría aquí, en este concierto”.
Aplausos, gritos… y magia
En ese momento, las fans comenzaron a gritar, ilusionadas, quizás soñando con ser aquella chica o simplemente contagiadas por la intensidad de una noche donde la música fue solo una parte del encanto.
Camilo no solo dio un recital. Regaló una historia, un guiño a Castellón, y una emoción compartida que ya forma parte del recuerdo colectivo del festival.
