Por qué el concierto de Antoñito Molina en el SOM Festival será una noche para recordar en Castelló

Este sábado, 16 de agosto, el Real Club Náutico de Castelló se llenará de pop andaluz, emociones y letras que se cantan con el corazón. El SOM Festival 2025 encara el final de su quinta edición con uno de los artistas más queridos del momento: Antoñito Molina. Si su nombre todavía no está en tu playlist, aquí tienes razones de sobra para ir a verlo en directo.

Del 'Tren de los Sueños' a llenar estadios

Nacido en Rota (Cádiz) en 1988, Antoñito Molina dio sus primeros pasos en la música con el dúo El Tren de los Sueños (2006-2016), con el que publicó seis discos. En 2017 arrancó su carrera en solitario con Déjame que te cuente, y desde entonces su trayectoria ha sido imparable.

Su segundo álbum, La ley de mi naturaleza (2022), le dio hits como Y te voy a querer o Me estoy volviendo loco, y en 2024 llegó El Club de los Soñadores, ganador del Premio Odeón 2025 a Mejor Álbum Flamenco.

La energía y desparpajo de Antoñito Molina conquistará el SOM Festival de Castelló. / MEDITERRÁNEO

Éxitos que se corean

Canciones como Ya no me muero por nadie, Yo soy pa tiPor si mañana o Me prometo —título de su actual gira— son parte de un repertorio que mezcla tradición y modernidad. Sus letras transmiten cercanía, optimismo y una autenticidad que conecta con públicos de todas las edades.

Un fenómeno digital y sobre el escenario

Con más de un millón de oyentes mensuales en Spotify y más de 50 millones de reproducciones, Antoñito Molina es un fenómeno que no solo vive en las plataformas. Sus directos son pura energía y emoción, como lo demuestran sus recientes “sold out” en recintos como el Movistar Arena Madrid o el Estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz ante 23.000 personas.

Guitarra, arte y raíces

Su música bebe del pop, la canción de autor y el flamenco, pero también de la cultura gaditana. Molina es un carnavalero apasionado, pregonero del Carnaval de Cádiz 2025, y mantiene un pie en la tradición mientras el otro pisa fuerte en la escena musical contemporánea.

Lo que te espera en Castelló

En el SOM Festival, Antoñito Molina desplegará un concierto donde la complicidad con el público será protagonista. La apertura de puertas será a las 20.00 horas, y está prevista la actuación del grupo local Jarana como preludio de la gran actuación del gaditano —inicio a las 21:00 horas—. Todavía quedan entradas, desde 28 euros, para tener una oportunidad única de verlo en un entorno frente al mar, completando un cartel que este año ha reunido a artistas como Tom Jones, Camilo, Il Divo, Marta Santos y Mëstiza y que concluirá con el humor de Los Morancos el domingo 17.