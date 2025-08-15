334 kilos de pólvora sobre el mar: las mejores imágenes del castillo acuático de Orpesa
La empresa Pirotecnia Tomás desplegó material pirotécnico durante más de 18 minutos
Orpesa celebró en la pasada medianoche su esperado Día del Turista con el tradicional castillo de fuegos artificiales acuático, una cita que volvió a congregar a miles de vecinos y visitantes en la playa de la Concha. El espectáculo, uno de los momentos más emblemáticos del verano orpesino, combinó el brillo de la pirotecnia con el mágico reflejo de las luces sobre el mar, creando una experiencia visual única para homenajear a quienes eligen cada año el municipio como destino vacacional.
El montaje, a cargo de la empresa Pirotecnia Tomás, desplegó 334,060 kilos de material pirotécnico durante 1.115 segundos —más de 18 minutos— que mantuvieron al público con la mirada fija en el horizonte. Las secuencias de colores, figuras y efectos sorprendieron tanto a quienes disfrutaban por primera vez del evento como a los asistentes más fieles.
El alcalde y concejal de Turismo, Rafael Albert, destacó la espectacularidad del momento: «Cada año, el mar y el cielo se unen en un mismo espectáculo en la playa de la Concha». La velada, marcada por un ambiente festivo y familiar, se convirtió en una de las noches más memorables del verano en Orpesa, dejando imágenes que ya forman parte de su historia reciente.
