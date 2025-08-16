Los Morancos llevan su humor al SOM Festival de Castelló más exitoso e internacional

El SOM Festival de Castelló baja este 17 de agosto, a las 22.00 horas (apertura de puertas a las 20.00), el telón de su quinta edición con una cita cargada de humor y complicidad: Los Morancos, el dúo cómico formado por los hermanos sevillanos Jorge y César Cadaval, serán los encargados de poner el broche de oro a casi un mes de programación musical y cultural en el Real Club Náutico.

La elección de Los Morancos para clausurar el festival supone un reconocimiento al papel del humor dentro del panorama cultural español. Con más de cuatro décadas de trayectoria, el tándem trianero ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder su esencia, conquistando a públicos de distintas generaciones.

Una trayectoria de resistencia

Su historia comenzó lejos de los grandes escenarios, en actuaciones benéficas y fiestas de barrio en Sevilla, hasta que en 1984 llegaron a la televisión a través del programa Un, dos, tres..., de Chicho Ibáñez Serrador. La fama nacional les llegó pocos meses después, en la gala de Nochevieja Viva 85, con una inolvidable parodia de flamenco en inglés que los catapultó al imaginario popular.

Uno de los últimos proyectos de Los Morancos fue el programa de TVE 'La Ruta Morancos' / RTVE - Archivo

Desde entonces, Jorge y César han construido un universo propio de personajes y situaciones que ya forman parte de la memoria colectiva. Entre ellos destacan Antonia y Omaíta, madre e hija andaluzas que retratan con ingenio y desparpajo la vida cotidiana, protagonistas de series tan recordadas como El retorno de Omaíta y Entre Morancos y Omaíta.

A lo largo de su carrera, Los Morancos han alternado la televisión con el teatro, el cine, la radio y, en los últimos años, las redes sociales. Su canal de YouTube, con más de 600.000 suscriptores, se ha convertido en un altavoz para sus parodias de actualidad, manteniendo el pulso con las nuevas generaciones y alcanzando cifras millonarias de reproducciones.

Los límites del humor

El espectáculo que traen a Castelló, Bis a Bis, es una muestra de su capacidad para mezclar humor, sátira política y música. Ambientada en una surrealista trama carcelaria, la propuesta reflexiona sobre los límites del humor y la libertad de expresión, en un contexto ficticio donde una «Ley Mostaza» amenaza el arte cómico. Entre chistes, canciones y guiños a la actualidad, Jorge y César invitan al público a reírse de sí mismo y de la realidad que le rodea.

No es casual que el SOM Festival haya reservado su actuación para el cierre. La cita, que este año ha reunido a artistas como Tom Jones, Il Divo, Camilo, Marta Santos y Antoñito Molina, busca cada verano ofrecer experiencias memorables frente al Mediterráneo. Y pocas cosas son tan memorables como un directo de Los Morancos, capaces de arrancar carcajadas sin importar la edad o procedencia del espectador.

El paso del dúo por Castelló será una celebración de la comedia, la cultura y la resistencia de un oficio que, como ellos mismos demuestran, no entiende de modas ni de caducidad. Así, el SOM Festival se despedirá con risas.