La Crida y la proclamación de la reina abren las celebraciones de Benicarló: las imágenes de la fiesta

Desde este sábado y hasta el domingo 24 de agosto, Benicarló vivirá una intensa programación en honor a San Bartolomé, Santa María del Mar y los santos Abdón y Senén.

La jornada inaugural arrancó con el Córrer la traca infantil. Las reinas de las fiestas 2024 y 2025, Claudia Artigas y Marina Jiménez, prendieron la mecha de la pirotecnia, que cubrió todo el paseo Ferreres Bretó. Tras su estallido, cayeron juguetes y confeti sobre todo los niños y niñas allí congregados. A continuación, en el mismo emplazamiento, la Colla de Trabucaires de la falla El Campanar disparó los estruendosos tiros anunciadores de las patronales.

Aunque el acto más esperado y multitudinario fue el de la Crida desde los balcones del ayuntamiento, que reunió a peñistas y vecinos de todas las edades, para dar la bienvenida a las fiestas.

La proclamación de la reina fue uno de los grandes momentos de la jornada festiva de ayer. / Boix

Marina Jiménez, acompañada por su antecesora y sus respectivas cortes de honor, dio por inaugurados los días grandes de la población con su discurso. El acto culminó con el gran pilotasso, a cargo de la peña l’Arjup, disparos de confeti, pirotecnia y agua a raudales para combatir las altas temperaturas.

Proclamación

Ya por la noche, la ciudad se vistió de gala para vivir el acto de proclamación, con la recepción en el ayuntamiento, el homenaje y la entrega de abanicos a la reina 2025 y su corte de honor.

Marina Jiménez tomó el relevo de Claudia Artigas, en una velada en la que el pregonero fue el profesor David Garíca, se exaltó a la corte, integrada por Elsa Forés, Martina Masip, Rocío Ferrer, Sara Navarro y Almba García; y las damas infantiles, Arlet Rovira, Carla Esteller, Carla Pratsevall y Mariela Ferrer.