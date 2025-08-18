Gastronomía, música y un 'Megalodón' acuático protagonizan las fiestas en Benicarló

Benicarló se encuentra inmersa en la celebración de sus fiestas patronales, con un programa que combina tradición, ocio y entretenimiento para todos los públicos. Uno de los epicentros de la actividad festiva es la plaza de la Constitución, donde durante toda la semana se desarrolla el Catxull Gastrofest, iniciativa organizada por las peñas Arjup y l’Embolic. El evento, una novedad de este año, ofrece a vecinos y visitantes la oportunidad de disfrutar de gastronomía local, música en directo y sesiones de DJ, consolidándose como un atractivo plan de tardeo en pleno corazón de la ciudad.

La propuesta se complementa con una actividad que causó sensación ayer: el Megalodón, un gigantesco tobogán refrescante de 40 metros de largo, 14 de ancho y 12 de alto. Esta estructura permitió a grandes y pequeños disfrutar de la diversión acuática, convirtiéndose en uno de los momentos más destacados de la semana festiva.

Exhibiciones taurinas

Junto al ocio diurno, Benicarló mantiene viva su tradición taurina. Desde hoy, lunes, y hasta el sábado se sucederán encierros de vaquillas, toros embolados y los populares bous a la mar, que atraen tanto a los amantes de la fiesta como a quienes buscan experiencias culturales locales. Este año, además, se incorpora como novedad el bou capllaçat, que arrancará mañana desde el terreno anexo a las pistas de atletismo, ofreciendo un aliciente extra para quienes siguen de cerca las actividades taurinas de esta localidad del Baix Maestrat.