El SOM Festival Castelló cierra con 30.000 asistentes y un impacto de 7 millones

El SOM Festival de Castelló clausuró anoche su quinta edición con la actuación de Los Morancos, que pusieron el broche de oro a un ciclo que este año batió todos sus registros. La cita musical, celebrada entre el 24 de julio y el 17 de agosto en el Real Club Náutico de la capital de la Plana, llegó a congregar a 30.000 asistentes, un 25% más que en su edición de 2024, consolidándose como uno de los grandes atractivos turísticos y culturales del verano en la capital de la Plana.

El quinto aniversario del certamen organizado por la promotora MakeIt, marcó sin duda un antes y un después para el festival, no solo por el incremento de público, sino también por el alcance internacional. En conciertos como los de Tom Jones o Camilo, hasta un 30% de los espectadores procedían de otros países, principalmente Reino Unido, Francia, Alemania y Holanda. Según los cálculos de la organización, el impacto económico en la ciudad ronda los siete millones de euros, con una incidencia directa en la hostelería, la restauración y la ocupación hotelera del Grau, que alcanzó el lleno en varias jornadas del festival.

Antoñito Molina fue uno de los últimos protagonistas de la quinta edición del SOM Festival. / Adrián Morote

El director del certamen, Juan Carlos Vidal, destaca que «ha sido una edición sin precedentes, tanto en número de asistentes como a nivel de impacto económico en la ciudad». Por su parte, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, subraya que el SOM Festival «se ha consolidado como parte imprescindible de la oferta turística y cultural, proyectando la imagen de Castelló al mundo».

Artistas de primer nivel

En el plano artístico, la programación reunió a figuras de primer nivel internacional y nacional como Il Divo, Tom Jones, Camilo, Marta Santos, Mëstiza, Antoñito Molina y Los Morancos. El cantautor colombiano Camilo, con casi 29 millones de seguidores en redes sociales, no solo ofreció uno de los conciertos más multitudinarios, sino que compartió su experiencia en la ciudad a escala global, fotografiándose en lugares emblemáticos como el Fadrí.

El éxito de esta edición sitúa al SOM Festival entre los eventos boutique de referencia en España, con un formato caracterizado por aforos limitados, una localización privilegiada frente al mar, espacios VIP y una cuidada propuesta gastronómica avalada por chefs con estrellas Michelin y Soles Repsol.

El humor de Los Morancos cierra el SOM Festival de Castelló / Kmy Ros / Kmy Ros

Tras tres semanas de actuaciones memorables, el dúo cómico sevillano Los Morancos puso anoche el punto final con un espectáculo que desató las carcajadas de un público entregado. La organización ya trabaja en la edición de 2026, que promete nuevas sorpresas para seguir reforzando la proyección cultural y turística de Castelló.