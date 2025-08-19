Así se vive la fiesta taurina más refrescante del verano, los 'bous a la mar, en este municipio de Castellón

Benicarló arrancó ayer la programación taurina de las fiestas patronales que, hasta el próximo domingo, se celebran en honor a Sant Bartomeu. Y es que, a la entrada de ganado de primera hora de la mañana le siguieron al mediodía los primeros bous a la mar de esta edición festiva, que se desarrollaron en el recinto que se habilita en el puerto deportivo. Una cita en la que los aficionados disfrutaron a lo grande de uno de los eventos populares de estas celebraciones.

El recinto del puerto deportivo es el lugar en el que se desarrollan las populares exhibiciones del 'bou a la mar'. / Alba Boix

Por la tarde, a partir de las 17.00 horas, cientos de personas se acercaron también a presenciar este tradicional espectáculo taurino, muy arraigado en la ciudad, desde los cadafals y desde las embarcaciones, esperando el momento en el que los toreros llevaran a los toros hasta el agua.

Cientos de aficionados se congragan para vivir de lleno la tradición del 'bou a la mar' en Benicarló. / Alba Boix

Este tipo de actos continuarán hasta el viernes, 22, siguiendo hoy con la entrada de ganado a las 9.00, el bou capllaçat a las 11.30, carretillas infantiles a las 12.00 y la Dona torera, que dará inicio a la tarde de los bous a la mar. En todo caso, Benicarló contará con entradas de ganado por las calles del municipio todos los días y, el jueves por la noche, a las 00.00 horas, llegará el primer toro embolado.

Gastronomía festiva

Por otra parte, uno de los actos populares por excelencia de las patronales benicarlandas llegó anoche, con la multitudinaria cena de pa i porta en el recinto de fiestas, ubicado en la calle Boters, seguido por el baile popular con la orquesta Montesol. Además, también tuvo lugar ayer una noche ibicenca en el recinto de peñas, donde cada una de estas agrupaciones celebró su cena de la dama y el código de vestimenta era el color blanco.

Uno de los momentos de la multitudinaria cena de 'pa i porta' en el recinto de fiestas / Alba Boix

La programación cuenta con decenas de citas para todos los públicos organizadas tanto por la Comisión de Fiestas como por diferentes entidades locales. Algunas de las previstas para hoy martes son el concurso de parchís de Els Tararots, el Street Vóley de l’Arjup, el concurso de guiñote de Sector Crític, el bingo solidario de Xqsi, el concurso de comer magdalenas y el de lanzamiento de hueso de aceituna de la Pinya o el concurso de comer flan de Alakran.