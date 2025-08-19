15 ganaderías llevarán la fiesta taurina a Alcalà y Alcossebre

Las fiestas patronales de Alcalà de Xivert, en honor a San Juan Bautista y Sagrado Corazón de Jesús, que tendrán lugar del 22 al 31 de agosto en esta localidad del Baix Maestrat, y del 3 al 7 de septiembre en el núcleo costero de Alcossebre, contarán este año con 15 hierros de ganaderías diferentes para los actos taurinos. Diez de los hierros serán de la provincia de Castellón, tres de Valencia, y uno de Tarragona y Alicante.

Además de los festejos tradicionales, en Alcalà de Xivert también se celebra la Setmana Taurina, Concurs de Ramaderies Alcalà de Xivert, que este agosto cumplirá su sexta edición, que se celebrará del lunes 25 al jueves 28, además del domingo 31; así como el Concurs Nacional de Emboladors, que cumple su sexta edición, y que tendrá lugar el 27, a partir de las 22.30 horas.

Los hierros participantes

Las ganaderías participantes serán Sergio Rúa (Albocàsser), Ponce Meliá (Azuébar), Germán Vidal (Cabanes), La Ribera (La Ribera de Cabanes), Ivanet (Cervera), El Gallo (Moncofa), Ramón Benet (Altura), Alberto Garrido (la Torre d’en Domenec), Hermanos Galiana (Sant Joan de Moró) y Jaime Tárrega (Vilafamés) de Castellón; de Valencia serán la de Fernando Machancoses (Cheste), El Salero (Montserrat) y Miguel Ángel Ramírez (Siete Aguas); de Alicante Els Coves (Pedreguer); y de Tarragona, Fernando Mansilla (Ulldecona).