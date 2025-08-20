Toros, concursos y exposiciones copan la jornada festiva en Benicarló

La ciudad de Benicarló continúa inmersa en su programación festiva con multitud de actos pensados para todos los públicos. Este martes llegó el turno de la Dona torera, organizado por la Falla La Carrasca y la Comisión de Fiestas.

Las mujeres acompañaron a la reina y su corte de honor hasta el recinto taurino, donde se celebró la comida de hermandad y el posterior toreo de vaquillas, que dio paso a la tarde de bous a la mar.

Otro de los actos destacados del día fue la inauguración de la exposición de productos del campo, a la que asistieron las representantes festivas de la ciudad, las autoridades locales y la asociación de la Dona Llauradora.

Inauguración de la exposición de productos del campo, a la que asistieron las representantes festivas de la ciudad, las autoridades locales y la asociación de la Dona Llauradora. / Alba Boix

Divertidos concursos

En la tarde de ayer también se celebró el popular concurso de comer magdalenas de la Penya la Pinya. Esta séptima edición de la aclamada competición atrajo a grandes y pequeños que lucharon por el trofeo en la plaza del Ministro Marcelino Domingo. Por parejas, los participantes debían comerse una magdalena y beberse un vaso de leche o agua. A medida que avanzaba la competición, los participantes fueron superando rondas hasta que llegaron a la pareja ganadora.

Imagen del popular concurso de comer magdalenas de la Penya la Pinya de Benicarló. / Alba Boix

Al finalizar el primer miembro, comenzaba su pareja y ganaba el dúo que más rápido completaba la serie. En cada ronda, los componentes de la pareja se comían una magdalena por persona, excepto en la ronda final, que el objetivo era comerse dos magdalenas y beberse dos vasos de leche o agua.

Además de esta divertida competición, las peñas celebraron ayer también el concurso de parchís, el bingo solidario, los talleres infantiles, el concurso de lanzamiento de hueso de aceituna, el street voley y el torneo de guiñote, entre otras propuestas festivas.