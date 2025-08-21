Nace el festival ‘Betxí Sona’: las propuestas musicales

Betxí incorporará este año una nueva propuesta musical dentro de la programación de las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Piedad. Se trata del festival ‘Betxí Sona’, que celebrará su primera edición el sábado 27 de septiembre a partir de las doce de la noche.

El acto, que quiere convertirse en un punto de encuentro para todo el vecindario, contará con las sesiones de DJ Josvi, Abel K’Kaña, Ismael Lora, Toni Rico y Vicente Añó, con presencia de talentos de toda la Comunitat Valenciana. La noche estará ambientada así con estilos musicales dance, hardance, retrospective, remember y house.

“Este festival nace para traer más música y ambiente festivo a nuestras noches de septiembre”, ha afirmado la alcaldesa, Carla Nebot. La intención es que la cita tenga continuidad en próximas ediciones y acabe consolidándose dentro del calendario festivo local.

El festival se enmarca en unas Fiestas Mayores que este año se celebrarán del 19 al 28 de septiembre con una programación que combinará música, cultura y tradición.