L’Alcora albergará el 5 de septiembre el XVII Trofeo Manolo Madrid con cuatro novilleros

El restaurante La Otra Parte de l’Alcora ha sido el lugar escogido para presentar el cartel de la novillada incluida en el programa de las próximas fiestas del Cristo, que tendrá lugar el 5 de septiembre a las 17.00 horas para disputar el popular XVII Trofeo Manolo Madrid.

En el evento participarán tres alumnos de la Escuela Taurina de Castellón, Abel Rodríguez, Bruno martínez e Ian Bermejo, y uno de la escuela de Valencia, Luis Pizarro.

Con la asistencia de representantes de la Diputación de Castellón, de la que depende la escuela de toreros; del Club Taurino de l’Alcora, del Ayuntamiento y de Caixa Rural, se ha explicado que la novillada consistirá en clases prácticas con ganado de Lagunajanda.

Uno de los atractivos será el duelo de los dos hermanos Abel e Ian Rodríguez, aunque el más joven escogió en su día el apellido de su madre como nombre artístico. Como se puso de manifiesto en la presentación del acto, se espera que ambos protagonicen un interesante duelo, porque están cuajando un gran momento.

Buenos trabajos

Abel logró este mismo mes una trabajada y merecida oreja en la novillada de Santander. Ante un ejemplar de El Dody, estuvo soberbio, primero con verónicas templadas y después ya en la muleta, sorprendiendo como torero cuajado, curtida, fluyendo con naturalidad y elegancia. Fue tan valorada su faena, que aunque no mató a la primera, se le concedió la oreja. Fue el único de Castellón en Santander, compartiendo tarde con novilleros de escuelas como la de Santander-Palencia, Camas, Málaga y Badajoz.

Por su parte, Ian Bermejo está rubricando una sensacional temporada y no pudo empezar mejor el verano. El 27 de junio, en Alicante, cortó dos orejas. Posteriormente, entre otros éxitos, en Fuensalida (Toledo), en la semifinal de novilleros sin caballos del IV Trofeo Domingo Ortega cortó dos orejas, pasando a la final en una novillada de La Buitrera. El 16 de agosto, en Carbonaeras de Guasdazón (Cuenca) logró dos orejas y el rabo de un novillo de Los Ronceles.