El MAC llenará de cultura la playa de Moncofa en agosto
Entre los días 24 y 30 se han programado actuaciones teatrales y musicales y proyecciones cinematográficas en diferentes espacios
Del 24 al 30 de agosto, las artes escénicas, las actuaciones musicales y las proyecciones cinematográficas conquistarán la calle en Moncofa. El festival cultural ideado por el Ayuntamiento para enriquecer la agenda durante la temporada estival, el Moncofa Al Carrer (MAC), volverá a ocupar diferentes espacios del paseo marítimo, a orillas del mar.
En la programación de este año, vuelven a incluirse actuaciones gratuitas cada noche, con «la intención de dinamizar la recta final de agosto y ofrecer cultura de calidad y cercana, tanto a nuestros vecinos y vecinas como a los miles de visitantes que disfrutan de nuestras playas y programaciones», señala la concejala de Cultura, Ilenia Begnozzi.
Para organizar el festival, el consistorio se apoya en el tejido asociativo local. Así lo indica la concejala al decir que «contamos con el apoyo y la decidida colaboración e implicación de muchas asociaciones a lo largo del año».
Implicación de asociaciones
En el caso concreto del MAC, «las asociaciones han impulsado actuaciones y representaciones. Gracias a ellas, somos capaces de crear un programa cultural anual tan rico y complementado».
La agenda se estrenará el domingo 24, con el concierto de flamenco De ida y vuelta, a las 23.00 horas en la plaza Na Violant d’Hongria, organizado por la asociación ACYAM, con Manuel Serena y Manuela Assunçao al baile; Joel Obrero, al toque; y Pilar Pachecho y María José Jiménez al cante, protagonizando la velada.
La semana que seguirá será eminentemente teatral. El lunes a las 20.30 horas actuará la compañía Yera Teatro, con Lumen, y el martes, a las 20.00 horas, será el turno de La Finestra Nou Circ, con Pilots. Ambas citas se desarrollarán en la avenida Mare Nostrum.
El miércoles y jueves cambia el escenario, que se traslada a la pista de patinaje municipal. La compañía Roxi Katcheroff con Malabarian on the Rox será la propuesta del miércoles; mientras que el jueves será el turno de La Troupe Malabo, con Circ & Bach. Y el viernes, Circ Vermut presentará la función La Paradeta, en la plaza Na Violant d’Hongria.
También las artes cinematográficas tendrán su espacio con la proyección de Matilda, el miércoles; y Bob Marley: One Love, el jueves, en la misma plaza.
El colofón final llegará con la SUM Moncofa y Fat Bottomed Boys, que ofrecerán un concierto tributo a la mítica banda Queen.
