El MAC llenará de cultura la playa de Moncofa en agosto

Del 24 al 30 de agosto, las artes escénicas, las actuaciones musicales y las proyecciones cinematográficas conquistarán la calle en Moncofa. El festival cultural ideado por el Ayuntamiento para enriquecer la agenda durante la temporada estival, el Moncofa Al Carrer (MAC), volverá a ocupar diferentes espacios del paseo marítimo, a orillas del mar.

En la programación de este año, vuelven a incluirse actuaciones gratuitas cada noche, con «la intención de dinamizar la recta final de agosto y ofrecer cultura de calidad y cercana, tanto a nuestros vecinos y vecinas como a los miles de visitantes que disfrutan de nuestras playas y programaciones», señala la concejala de Cultura, Ilenia Begnozzi.

Imagen de archivo de una actuación en ediciones previas del MAC. / Miguel Ángel Sánchez

Para organizar el festival, el consistorio se apoya en el tejido asociativo local. Así lo indica la concejala al decir que «contamos con el apoyo y la decidida colaboración e implicación de muchas asociaciones a lo largo del año».

Implicación de asociaciones

En el caso concreto del MAC, «las asociaciones han impulsado actuaciones y representaciones. Gracias a ellas, somos capaces de crear un programa cultural anual tan rico y complementado».

Cartel con la programación del MAC de Moncofa del 2025. / Mediterráneo

La agenda se estrenará el domingo 24, con el concierto de flamenco De ida y vuelta, a las 23.00 horas en la plaza Na Violant d’Hongria, organizado por la asociación ACYAM, con Manuel Serena y Manuela Assunçao al baile; Joel Obrero, al toque; y Pilar Pachecho y María José Jiménez al cante, protagonizando la velada.

La semana que seguirá será eminentemente teatral. El lunes a las 20.30 horas actuará la compañía Yera Teatro, con Lumen, y el martes, a las 20.00 horas, será el turno de La Finestra Nou Circ, con Pilots. Ambas citas se desarrollarán en la avenida Mare Nostrum.

El miércoles y jueves cambia el escenario, que se traslada a la pista de patinaje municipal. La compañía Roxi Katcheroff con Malabarian on the Rox será la propuesta del miércoles; mientras que el jueves será el turno de La Troupe Malabo, con Circ & Bach. Y el viernes, Circ Vermut presentará la función La Paradeta, en la plaza Na Violant d’Hongria.

También las artes cinematográficas tendrán su espacio con la proyección de Matilda, el miércoles; y Bob Marley: One Love, el jueves, en la misma plaza.

El colofón final llegará con la SUM Moncofa y Fat Bottomed Boys, que ofrecerán un concierto tributo a la mítica banda Queen.