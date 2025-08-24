La proclamación de la reina Esther Catalán abre las fiestas de l’Alcora

Las fiestas del Cristo de l’Alcora comenzaron ayer con el gran acto de la proclamación de la reina y damas de honor, que abre oficialmente dos semanas de celebraciones hasta el 7 de septiembre.

La plaza del ayuntamiento se vistió de gala para acoger la 65ª edición de este acto, bajo el lema Tierra de sueños, en el que la reina Esther Catalán Martínez y sus damas, Mara Vivas Martí, Jimena Caballero Esteban, Ángela Grangel Fibla y Eva Lei Díaz Gozalbo, recibieron la banda acreditativa y numerosas ofrendas florales.

El acto, conducido por Carlos Esteban y Arianne Olucha, reunió a un público entregado que arropó a las protagonistas de estas fiestas.

La proclamación recordó los grandes sueños cumplidos del pueblo alcorino, desde la fundación de la Real Fábrica de Cerámica hasta tradiciones como la Rompida de la Hora, sin olvidar los gigantes y cabezudos, que este año celebran su 75º aniversario. La mantenedora del acto, Mariví Martínez Sancho, alcorina y gerente de la Universidad de Cádiz, agradeció al consistorio el honor de participar en un año especial para ella al coincidir con el reinado de su sobrina Esther. En su discurso puso en valor la identidad de l’Alcora, «un pueblo con siglos de historia, capaz de mantener sus raíces a través de la cerámica». También destacó el papel de la mujer alcorina, recordando que el 60% de la población con estudios universitarios son mujeres.

Dos semanas de celebraciones

El acto concluyó con un mensaje a reina y damas, a las que definió como «símbolos de nuestra juventud y de nuestro futuro». Tras la proclamación se celebró también el XLVI Pregón de Fiestas, a cargo de Adrià Muñoz. Desde hoy, el programa arranca con el concurso de paellas y continuará con la Volta a Peu, la cena-baile de gala, el encierro de cerriles o la procesión del Cristo.

Tampoco faltarán los disfraces de peñas, la música con Mägo de Oz, Reincidentes y King África, los encierros, recortadores, el concurso de anillas, novillada y hasta un total de 15 astados.