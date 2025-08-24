Vall d’Alba abre las fiestas con el arranque taurino de La Espuela y Germán Vidal

Vall d’Alba estrenó este sábado por todo lo alto la programación taurina de sus fiestas patronales dedicadas a la Inmaculada Concepción y a San Juan Bautista. El ambiente fue multitudinario en el recinto de bous al carrer, que se inauguró con una exhibición de trashumancia con ganado no bravo, seguida de la primera entrada de toros y vacas, en este caso con astados de la ganadería La Espuela.

Ya por la tarde, los aficionados disfrutaron de la exhibición de las reses de la entrada matutina, además de la prueba de un toro cerril de Germán Vidal, patrocinado por la Asociación Cultural Taurina l’Espolsó. El mismo astado fue embolado por la noche, ofreciendo un espectáculo lleno de emoción y tradición que cerró la primera jornada taurina.

Cita con el gran encierro del domingo

Este inicio sirvió de antesala a uno de los actos más esperados del programa: el gran encierro de seis toros cerriles, que se celebrará este domingo a las 12.00 horas con astados del prestigioso hierro de Partido de Resina.

La alcaldesa, Marta Barrachina, subrayó que “el encierro de toros cerriles es uno de los momentos más emblemáticos de nuestras fiestas y, este año, será todavía más especial por coincidir con la celebración de los cien años de nuestro municipio”. Además, destacó que “nuestras exhibiciones taurinas son una tradición profundamente arraigada, un punto de encuentro que une a generaciones y atrae a personas tanto de diversos puntos de nuestra provincia como de fuera de la Comunitat Valenciana”.

Música y ambiente festivo

Más allá de los toros, la música también acompañó la jornada con la actuación del grupo Rockolas en la plaza del Museo, el baile con Fernando Rey en la sede de la Asociación Gent Major l’Alba, y un final de fiesta en la plaza Mayor con la orquesta La Flama y la discomóvil The End.

El programa de este domingo incluye, además del encierro, nuevas pruebas y entradas de toros y vacas, así como el concurso ‘Tu cara me suena especial Centenario’, organizado por la Asociación de Jóvenes, que pondrá en valor el talento local.