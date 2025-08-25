L’Alcora reúne a 2.000 personas en torno al día de las paellas de las fiestas del Cristo

La paella centró ayer buena parte de la jornada festiva de las celebraciones que l’Alcora vive desde el viernes en honor al Cristo. Y es que en torno a 2.000 personas participaron en el acto dedicado al plato valenciano por excelencia, no solo saboreando la gran paella que se confeccionó para la ocasión, sino también tomando parte en el concurrido y divertido concurso.

En esta ocasión, fueron más de 30 los paellons que participaron. Tras la degustación realizada por la reina y damas, la que se alzó con el premio a la más sabrosa fue la elaborada por la peña La Cabotà, mientras que la mejor presentada fue la de Macameu, colectivo festivo que ya acumula 20 galardones de este certamen.

Imagen de los integrantes de las peñas Macameu y La Cabotà, en la entrega de los premios del concurso de paellas. / Javier Nomdedeu

Como de costumbre, a cada grupo participante, con un mínimo de seis personas, el Ayuntamiento le facilita el pollo y el conejo, gracias a la aportación de Becsa. Y el arroz lo entrega la Asociación del Comercio de l’Alcora.

La concejala del área, Vanessa Periz, incide en que en las fiestas del Cristo «no pueden faltar las paellas en el recinto de la Pista Jardín, una cita en la que el consistorio también brinda la bebida».

Más actos

Pero las actividades de la jornada dominical de los festejos del Cristo no se quedaron únicamente con este multitudinario evento. Y es que, tras él, se desarrolló el popular concurso de guiñote.

Por lo que respecta a la ambientación en el escenario de la Pista Jardín, esta corrió a cargo del grupo Twin’s; y en los jardines del recinto hubo un festival de pinchadiscos locales. La fiesta continuó en la terraza del pub Manhattan, con una sesión de dj pospaellas.

La edila Periz señala que la programación festiva supera los 150 actos. «Detrás de este despliegue hay muchas horas de trabajo, una dedicación constante que permite que todo encaje. Las fiestas del Cristo son el reflejo de un pueblo que se implica», asevera.