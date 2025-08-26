La fiesta de las paellas del Carnaval de Vinaròs ya tiene fecha
El objetivo es que PaellaFest 2025 se consolide como un acontecimiento único y de referencia provincial en Castellón
La Comisión Organizadora del Carnaval (COC) de Vinaròs ha anunciado oficialmente que el PaellaFest, la fiesta de las paellas anunciadoras de la fiesta que celebran las comparsas, se celebrará los próximos 14, 15 y 16 de noviembre. Después del éxito de las ediciones anteriores, este año la apuesta de la COC es más grande que nunca, con el objetivo de que PaellaFest 2025 se consolide como un acontecimiento único y de referencia provincial.
La cita, según se ha avanzado desde la entidad, “combinará tradición, música y fiesta, convirtiendo Vinaròs en punto de encuentro imprescindible para disfrutar en todas sus versiones, acompañada de actividades y ambiente carnavalero”.
Próximamente se darán a conocer todos los detalles de la programación y novedades de esta edición.
