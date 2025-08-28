Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L'Alcora inicia la cuenta atrás para los actos taurinos de las fiestas del Cristo, con 15 astados

El encierro de cerriles de Carlos Núñez abrirá, este sábado, los exhibiciones de ‘bous al carrer’

Imagen de archivo de un encierro taurino en las fiestas de l'Alcora.

Imagen de archivo de un encierro taurino en las fiestas de l'Alcora. / Javier Nomdedeu

Cuenta atrás para el inicio de los actos taurinos en las fiestas del Cristo de l’Alcora, con 15 astados. El sábado comenzarán con el encierro de cerriles de Carlos Nuñez, sufragados por el Ayuntamiento y la AC Peña Platanera, que costea uno de los seis ejemplares.

Además, la Peña Rincón Taurino brindará un astado del hierro de Hermanos Domínguez Camacho, Kannabis & Sekia costerarán un toro de Aldeanueva, El Cossío seguirá confiando en la ganadería de Román Sorando, la Peña La Comedia apuesta por toros de la tierra con un ejemplar del hierro de Sergio Centelles de Catí, la Peña Les Dones ofrecerá este año un toro de Murube, la Penya Taurina Agüelachos, un ejemplar de Jesús Ramos; la penya Vint de Copes apuesta por un astado de la Reta Casta Navarra, mientras que Salvasoria sigue fiel a la ganadería de Sorando, y Taleguillo brindará un ejemplar de Álvaro Nuñez.

Asimismo, ya se ha convocado el XVIII Premio Trapío por parte de la Asociación Cultural Taurina El Trapío, al toro mejor presentado según las características de cada hierro de las fiestas.

Además de los cerriles que brindan el consistorio y peñas, el 5 de septiembre tendrá lugar la novillada que organiza el Club Taurino local en colaboración con la Diputación y el Ayuntamiento, donde no faltará el mano a mano de los novilleros locales Abel e Ian.

