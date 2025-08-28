Niños y jubilados protagonizan la jornada festiva del miércoles en Villahermosa

Los vecinos de Villahermosa del Río vivieron ayer su séptimo día festivo en honor al patrón San Bartolomé. Una jornada cuyos protagonistas principales fueron los más pequeños y los jubilados.

Las reinas y damas de Villahermosa disfrutan y participan activamente de los festejos de la localidad. / Héctor Gozalbo

La mañana comenzó con un espectáculo taurino infantil con carretones donde los niños del municipio disfrutaron con diversos simulacros de encierro. Al mediodía tuvo lugar la tradicional comida del socio jubilado en el polideportivo municipal que estuvo amenizada por un pianista cantante. El campeonato de guiñote y la cabalgata infantil de disfraces por las calles del pueblo, amenizada por el grupo de dolçainers y tabaleters de Dimonis de la Plana, centraron la programación de la tarde, que concluyó en la plaza del ayuntamiento con una chocolatada patrocinada por la reina infantil y su acompañante.

Los garitos y peñas de jóvenes participaron intensamente en el concurso de disfraces. / Héctor Gozalbo

Y puesto que Villahermosa del Río es un municipio con una fuerte tradición folclórica arraigada a los pueblos de Teruel, no faltó la actuación del grupo Zierzo de Zaragoza, en la plaza de la Iglesia. Por la noche, numerosos vecinos participaron en la ronda de jotas popular que recorrió las calles del municipio. La jornada festiva concluyó con una exhibición de carretones embolados por cuadrillas y la actuación de una disco móvil.

Exhibiciones taurinas

Hoy, jueves, vuelven los exhibiciones taurinas, que se prolongarán hasta el sábado. Destacará la exhibición de ganado taurino del hierro de Miguel Parejo y la prueba de un toro del hierro local.

Por otra parte cabe destacar la gran participación de los vecinos en las tres jornadas dedicadas a los actos religiosos en honor al patrón. Tanto el día de la romería a la ermita como en la fiesta en el pueblo.

El concurso de disfraces ha sido otro de los actos destacados de la semana, con la participación de garitos y peñas.