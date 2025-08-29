¡Arrancan las fiestas en Burriana! El Mesón del Vino y de la Tapa, epicentro de la Misericòrdia 2025

El Ayuntamiento de Burriana ha dado el pistoletazo de salida a las Fiestas de la Misericòrdia 2025 con la inauguración del Mesón del Vino y de la Tapa, un evento que se ha convertido en una tradición muy esperada por vecinos y visitantes. La apertura oficial ha tenido lugar en la Terrassa Payà, y ha contado con la presencia del alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, las Reinas Falleras, Claudia Sabater y Valeria Cuadros, la concejal de Fiestas, Paloma Boix, así como otros miembros de la corporación municipal.

El Mesón del Vino y de la Tapa, que ha abierto sus puertas tras el castillo de fuegos artificiales encendido por las Reinas Falleras, permanecerá abierto hasta el próximo domingo 7 de septiembre, en un amplio horario que permitirá a todos los asistentes disfrutar de la mejor gastronomía y vinos.

De este modo, de lunes a viernes, el mesón abrirá de 12:00h a 00:30h, mientras que los fines de semana el cierre se extenderá hasta la 01:30h, ofreciendo un lugar ideal para disfrutar de las noches festivas en la capital de la Plana Baixa.

Durante la inauguración, el alcalde Jorge Monferrer Daudí, ha señalado que “queremos que todos los vecinos y visitantes vivan intensamente estos días, porque son una oportunidad para compartir y disfrutar todos juntos. Esperamos que el Mesón del Vino y de la Tapa sea un punto de encuentro y referencia para todos los burrianen-ses y vecinos de municipios de alrededor durante todas las fiestas de la Misericor-dia”. Con este primer acto, se da inicio oficialmente a las fiestas en honor a la Virgen de la Misericordia, que continuarán con la esperada Entrada de Peñas y l'Esclafit, eventos que prometen congregar a una gran cantidad de burrianenses.