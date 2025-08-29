La marcha Holi Colors Mánchate por la cura de Vila-real llega con novedades

El viernes, 12 de septiembre, a partir de las 18.00 horas, y en el marco de las fiestas en honor a la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real, tendrá lugar la sexta edición de la marcha solidaria Holi Colors Mánchate por la cura, organizada por la asociación Conquistando Escalones, en colaboración con la concejalía de Fiestas, a través de la Junta de Festes. Una cita solidaria y divertida que este año “trae novedades en su recorrido para que nadie acabe la marcha con su camiseta blanca, excepto yo”, señala con risas el presidente de la entidad, Abrahán Guirao.

Así, estas “pruebas” -que se desvelarán el día de la marcha- se suman a los polvos de colores, la música y al sorteo de regalos de esta iniciativa que busca tanto hacer pasar un rato muy divertido a los asistentes como recaudar fondos para las investigaciones de la distrofia muscular de cinturas 1F/D2, enfermedad que padecen los miembros de Conquistando Escalones y que, a su vez, les hace inmunes al VIH.

Las inscripciones ya están abiertas

Para unirse a esta cita, las inscripciones ya están abiertas en la web de Conquistando Escalones. También se podrán hacer inscripciones presenciales los días 4 y 5 de septiembre, de 10.00 a 14.00 horas, en la oficina de la entidad (centro Efecte Vila-real, avda. Murà 3, entresuelo).

Cientos de personas tienen garantizada la diversión en cada festejo patronal con las diferentes ediciones de la Holi Colors. / Mediterráneo

Por un donativo de 8 euros por persona, los asistentes reciben su lote para mancharse compuesto por una mochila, dos bolsas de polvos Holi, una camiseta conmemorativa, agua y números para la participación en el sorteo de diferentes regalos entre los que se incluyen una camiseta firmada por la primera plantilla del Villarreal CF, servicios de cuidado personal, comidas o entradas para el cine. En este sentido, Guirao recuerda que por motivos de organización la talla de la camiseta “solo la podemos garantizar a aquellas personas que se inscriban hasta el 7 de septiembre”.

Misión de Conquistando Escalones

La asociación Conquistando Escalones nació hace 10 años de la mano de afectados por una enfermedad rara, genética, hereditaria y degenerativa llamada distrofia muscular de cinturas 1F/D2, la cual los hace inmunes al VIH. Desde la entidad se han invertido en una década más de 550.000 euros en financiar la investigación. Actualmente, cuentas con una alianza de seis equipos punteros de investigadores que trabajan unidos y coordinados para avanzar hacia la cura.

Las investigaciones se llevan a cabo de forma coordinada en centros como el Instituto Carlos III de Madrid, la Universitat de València o la Universidad de Bolonia, en colaboración con muchos otros laboratorios de países como Reino Unido, Francia o Bélgica.