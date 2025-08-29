Primer avance del programa de fiestas de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real
Vila-real celebra, del 5 al 14 de septiembre, sus fiestas patronales en honor a su particular 'moreneta'
Aquí tienes un avance con algunos de los numerosos actos que incluye la programación festiva
Vila-real
MARTES, 2 DE SEPTIEMBRE
- 12.00 h En el Gran Casino, presentación del programa de fiestas de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real.
MIÉRCOLES, 3 DE SEPTIEMBRE
- 10.00 h En el Gran Casino, reparto del ‘llibret de festes’, hasta las 13.00. Posteriormente, se retoma el reparto a las 17.00 y finaliza a las 19.00 horas.
- 10.00 h En el recinto de la vila, montaje de cadafals.
JUEVES, 4 DE SEPTIEMBRE
- 10.00 h En el Gran Casino, reparto del llibret de festes, hasta las 13.00. Posteriormente, se retoma el reparto a las 16.00 y finaliza a las 17.30 horas.
- 18.00 h Apertura de exposiciones en diferentes espacios, como el Convent Espai d’Art, Casa de l’Oli, Comunitat de Regants o salas de la Fundació Caixa Rural Vila-real.
VIERNES, 5 DE SEPTIEMBRE
- 12.00 h En la pl. Vila, en el balcón de la Caixa Rural Vila-real, entrega de la Clau de la Festa y Crida a la Festa a cargo de María Jesús Vicent, científica y Premio Jaume I de 2025.
- 13.00 h Apertura de la fiesta en el jardín de Jaume I, con volteo de campanas y descarga de cohetes.
- 18.00 h Salida de la imagen de la Mare de Déu de Gràcia desde la ermita.
- 19.00 h Recepción de la Mare de Déu de Gràcia frente al colegio Virgen del Carmen . Seguidamente, procesión hasta la iglesia arciprestal, canto del Tota Pulchra y recepción y ofrenda floral a la patrona.
- 00.00 h En la plaza Major, concierto de Gonzalo Hermida y Depol.
SÁBADO, 6
- 11.00 h Entrada de toros y vaquillas por el recinto de la vila, con reses de la ganadería de Germán Vidal.
- 12.30 h En la avenida de la Murà, Concurso de paellas para peñas. Posteriormente, comida de paellas para peñas.
- 18.30 h Bou per la vila, con un toro de Victorino Martín, para conmemorar los 650 años de historia taurina en Vila-real. Seguidamente, exhibición de un astado de Aldeanueva y otro de Heredderos de Pauliho da Cunha Silva, este último patrocinado por la Comissió de Penyes.
- 23.30 h Bou embolat, con los toros de la tarde.
- 00.00 h En el parque de la Maiorasga, concierto de Kabrönes (ex Mägo de Oz).
DOMINGO, 7
- 12.00 h En la plaza Major, concentración de niños y niñas nacidos en los años 2024 y 2025.
- 14.00 h Mascletada en el parque de la Panderola, a cargo de la pirotecnia Perñarroja. .
- 18.00 h Traslado de la imagen de San Pasqual desde la basílica hasta la iglesia arciprestal.
- 18.30 h En la iglesia Arciprestal, misa solemne en honor a la patrona, la Mare de Déu de Gràcia. A continuación, procesión por las calles habituales del centro de la ciudad.
- 23.00 h En la pl. Major, tributo a Nino Bravo.
LUNES, 8
- 12.30 h Entrada de vaquillas de la ganadería La Espuela.
- 18.00 h Celebración de una exhibición de toreo de salón por parte de los alumnos de la Escuela Taurina de Castelló.
- 18.15 h En la plaza Major, entrega del premio Morter de l’Any a Juan Broch, así como a título póstumo a Enrique González.
- 18.30 h Jugant, Jugant, a cargo de Bou per la Vila.
- 18.00 h En la pl. Major, VIII Elaboración de alioli antes de la xulla, Fiesta de Interés Turístico Provincial.
- 20.00 h Animación de la Nit de la Xulla a cargo de charangas de Vila-real que recorrerán las calles y acompañarán a peñas y vecinos para amenizar la noche.
- 21.00 h Xulla tradicional por las calles de la ciudad, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial.
MARTES, 9
- 10.30 h Pujada al campanar de la iglesia arciprestal, que se prolongará hasta las 13.00 horas. Se retomarán las visitas a las 17.00 y terminarán a las 19.00 horas.
- 18.30 h Bou per la vila, con toros de Passanha y Marcelino Acunha, aportados por las asociaciones taurinas Octavio Chacón y Un Bou +, respectivamente.
- 18.30 h En la plazoleta de la iglesia arciprestal, Trobada de Gràcies i de Bessons.
- 20.30 h En la plaza Major, cena de pa i porta con disfraces.
- 23.00 h Bou embolat, con los mismos toros exhibidos por la tarde.
- 23.00 h En la plaza Major, Nit de Disfresses, con la actuación de Genz y La Freska.
MIÉRCOLES, 10
- 18.30 h Bou per la vila, con toros de los hierros de Sergio Centelles y del Parralejo, aportados por las asociaciones Amics de Centelles y Gent Jove, respectivamente.
- 19.30 h En la iglesia arciprestal, serenata a la Mare de Déu de Gràcia.
- 20.00 h Desde la plaza de la Vila, Correfoc por las calles de la ciudad.
- 20.30 h Bou de Foc aportado por la asociación Amics del Bou.
- 23.00 h Encierro de toros embolados, de la ganadería de Fernando Mansilla, patrocinado por la ACT Amics del Bou. A continuación, bou embolat con los toros de la tarde.
- 23.00 h En la pl. Major, Noche de Folclore Mexicano, con la actuación de Mariachi México y Lindo ¡Sí Señor!
JUEVES, 11
- 12.30 h Entrada de vaquillas, a cargo de la ganadería de Benavent.
- 18.30 h En la iglesia arciprestal, serenata a la Mare de Déu de Gràcia.
- 18.30 h Vaquillas por el recinto de la vila, a cargo de la ganadería de Benavent.
- 20.00 h En la plaza de la Vila, Ball de plaça.
- 20.30 h Embolada de un toro de corro.
- 21.00 h En el Recinte de la Marxa, Nit de Tombet de las peñas.
- 00.00 h En el Recinte de la Marxa, actuación de la Orquesta Mónaco Party.
VIERNES, 12
- 12.30 h Entrada de vaquillas, a cargo de la ganadería de El Barquero.
- 18.00 h VI Marxa Solidària Holi Colors de Conquistando Escalones, con salida desde la plaza Major.
- 18.30 h Vaquillas por el recinto de la vila, a cargo de la ganadería de El Barquero.
- 20.30 h Embolada de un toro de corro.
- 21.00 h En el parque de la Maiorasba, macrocena de vecinos y vecinas, con la actuación de Into Orquesta y bailes latinos.
- 23.30 h En la plaza Major, concierto del grupo vila-realense Apologia.
- 00.00 h. Exhibición de vacas enfundadas en la zona de cadafals.
SÁBADO, 13
- 11.00 h Entrada de toros y vaquillas por el recinto de la vila, con reses de la ganadería de Laura Parejo.
- 18.30 h Bou per la vila, con toros de los hierros de El Pilar, La Campana y Jandilla, este último aportado por la Comissió de Penyes.
- 20.30 h En la plaza de la Vila, Gegants de Festa, con pasacalle a cargo de la Colla Gegantera de Vila-real.
- 23.00 h Bou embolat, con los toros de la tarde.
- 00.00 h En la plaza Major, concierto de Rafa Sánchez (La Unión) y La Guardia.
DOMINGO, 14
- 07.00 h Desmontaje de cadafals.
- 10.00 h En el parque de la Maiorasga, XXIV Concentración de SEAT 600 y vehículos clásicos. A continuación, desfile por las calles de la ciudad.
- 12.00 h En el parque de la Maiorasga, entrega de premios de la XXIV Concentración de SEAT 600 y vehículos clásicos. Organiza la Asociación Cultural Socarrats con la colaboración del Antic Motor Club Castelló.
- 16.50 h En la iglesia arciprestal, ofrenda de flores a la Virgen de Gracia, a cargo de la reina y las damas de la ciudad.
- 17.00 h Procesión de retorno de la imagen de la patrona hasta la ermita.
- 20.30 h En la pl. Major, actuación de Falete.
- 22.00 h Traca final de fiestas hasta la plaza Major. Desde allí desfile con música hasta el jardín de Jaume I.
- 22.30 h En el jardín de Jaume I, castillo final de fiesta.
