Primer avance del programa de fiestas de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real

Vila-real celebra, del 5 al 14 de septiembre, sus fiestas patronales en honor a su particular 'moreneta'

Aquí tienes un avance con algunos de los numerosos actos que incluye la programación festiva

La tradicional 'baixà' de la Mare de Déu de Gràcia abre cada viernes anterior al primer domingo de septiembre las fiestas patronales.

La tradicional 'baixà' de la Mare de Déu de Gràcia abre cada viernes anterior al primer domingo de septiembre las fiestas patronales. / Gabriel Utiel

Josep Carda

Vila-real

MARTES, 2 DE SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES, 3 DE SEPTIEMBRE

  • 10.00 h En el Gran Casino, reparto del ‘llibret de festes’, hasta las 13.00. Posteriormente, se retoma el reparto a las 17.00 y finaliza a las 19.00 horas.
  • 10.00 h En el recinto de la vila, montaje de cadafals.

JUEVES, 4 DE SEPTIEMBRE

  • 10.00 h En el Gran Casino, reparto del llibret de festes, hasta las 13.00. Posteriormente, se retoma el reparto a las 16.00 y finaliza a las 17.30 horas.
  • 18.00 h Apertura de exposiciones en diferentes espacios, como el Convent Espai d’Art, Casa de l’Oli, Comunitat de Regants o salas de la Fundació Caixa Rural Vila-real.

VIERNES, 5 DE SEPTIEMBRE

  • 12.00 h En la pl. Vila, en el balcón de la Caixa Rural Vila-real, entrega de la Clau de la Festa y Crida a la Festa a cargo de María Jesús Vicent, científica y Premio Jaume I de 2025.
  • 13.00 h Apertura de la fiesta en el jardín de Jaume I, con volteo de campanas y descarga de cohetes.
  • 18.00 h Salida de la imagen de la Mare de Déu de Gràcia desde la ermita.
  • 19.00 h Recepción de la Mare de Déu de Gràcia frente al colegio Virgen del Carmen . Seguidamente, procesión hasta la iglesia arciprestal, canto del Tota Pulchra y recepción y ofrenda floral a la patrona.
  • 00.00 h En la plaza Major, concierto de Gonzalo Hermida y Depol.
Cartel con los conciertos de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia.

Cartel con los conciertos de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia. / Mediterráneo

SÁBADO, 6

  • 11.00 h Entrada de toros y vaquillas por el recinto de la vila, con reses de la ganadería de Germán Vidal.
  • 12.30 h En la avenida de la Murà, Concurso de paellas para peñas. Posteriormente, comida de paellas para peñas.
  • 18.30 h Bou per la vila, con un toro de Victorino Martín, para conmemorar los 650 años de historia taurina en Vila-real. Seguidamente, exhibición de un astado de Aldeanueva y otro de Heredderos de Pauliho da Cunha Silva, este último patrocinado por la Comissió de Penyes.
  • 23.30 h Bou embolat, con los toros de la tarde.
  • 00.00 h En el parque de la Maiorasga, concierto de Kabrönes (ex Mägo de Oz).

DOMINGO, 7

  • 12.00 h En la plaza Major, concentración de niños y niñas nacidos en los años 2024 y 2025.
  • 14.00 h Mascletada en el parque de la Panderola, a cargo de la pirotecnia Perñarroja. .
  • 18.00 h Traslado de la imagen de San Pasqual desde la basílica hasta la iglesia arciprestal.
  • 18.30 h En la iglesia Arciprestal, misa solemne en honor a la patrona, la Mare de Déu de Gràcia. A continuación, procesión por las calles habituales del centro de la ciudad.
  • 23.00 h En la pl. Major, tributo a Nino Bravo.

LUNES, 8

  • 12.30 h Entrada de vaquillas de la ganadería La Espuela.
  • 18.00 h Celebración de una exhibición de toreo de salón por parte de los alumnos de la Escuela Taurina de Castelló.
  • 18.15 h En la plaza Major, entrega del premio Morter de l’Any a Juan Broch, así como a título póstumo a Enrique González.
  • 18.30 h Jugant, Jugant, a cargo de Bou per la Vila.
  • 18.00 h En la pl. Major, VIII Elaboración de alioli antes de la xulla, Fiesta de Interés Turístico Provincial.
  • 20.00 h Animación de la Nit de la Xulla a cargo de charangas de Vila-real que recorrerán las calles y acompañarán a peñas y vecinos para amenizar la noche.
  • 21.00 h Xulla tradicional por las calles de la ciudad, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial.
La Nit de la Xulla, fieista declarada de interés provincial, no puede faltar cada lunes de las fiestas patronales.

La Nit de la Xulla, fieista declarada de interés provincial, no puede faltar cada lunes de las fiestas patronales. / Erik Pradas

MARTES, 9

  • 10.30 h Pujada al campanar de la iglesia arciprestal, que se prolongará hasta las 13.00 horas. Se retomarán las visitas a las 17.00 y terminarán a las 19.00 horas.
  • 18.30 h Bou per la vila, con toros de Passanha y Marcelino Acunha, aportados por las asociaciones taurinas Octavio Chacón y Un Bou +, respectivamente.
  • 18.30 h En la plazoleta de la iglesia arciprestal, Trobada de Gràcies i de Bessons.
  • 20.30 h En la plaza Major, cena de pa i porta con disfraces.
  • 23.00 h Bou embolat, con los mismos toros exhibidos por la tarde.
  • 23.00 h En la plaza Major, Nit de Disfresses, con la actuación de Genz y La Freska.

MIÉRCOLES, 10

  • 18.30 h Bou per la vila, con toros de los hierros de Sergio Centelles y del Parralejo, aportados por las asociaciones Amics de Centelles y Gent Jove, respectivamente.
  • 19.30 h En la iglesia arciprestal, serenata a la Mare de Déu de Gràcia.
  • 20.00 h Desde la plaza de la Vila, Correfoc por las calles de la ciudad.
  • 20.30 h Bou de Foc aportado por la asociación Amics del Bou.
  • 23.00 h Encierro de toros embolados, de la ganadería de Fernando Mansilla, patrocinado por la ACT Amics del Bou. A continuación, bou embolat con los toros de la tarde.
  • 23.00 h En la pl. Major, Noche de Folclore Mexicano, con la actuación de Mariachi México y Lindo ¡Sí Señor!
Cartel con los espectáculos musicales de estas fiestas.

Cartel con los espectáculos musicales de estas fiestas. / Mediterráneo

JUEVES, 11

  • 12.30 h Entrada de vaquillas, a cargo de la ganadería de Benavent.
  • 18.30 h En la iglesia arciprestal, serenata a la Mare de Déu de Gràcia.
  • 18.30 h Vaquillas por el recinto de la vila, a cargo de la ganadería de Benavent.
  • 20.00 h En la plaza de la Vila, Ball de plaça.
  • 20.30 h Embolada de un toro de corro.
  • 21.00 h En el Recinte de la Marxa, Nit de Tombet de las peñas.
  • 00.00 h En el Recinte de la Marxa, actuación de la Orquesta Mónaco Party.

VIERNES, 12

  • 12.30 h Entrada de vaquillas, a cargo de la ganadería de El Barquero.
  • 18.00 h VI Marxa Solidària Holi Colors de Conquistando Escalones, con salida desde la plaza Major.
  • 18.30 h Vaquillas por el recinto de la vila, a cargo de la ganadería de El Barquero.
  • 20.30 h Embolada de un toro de corro.
  • 21.00 h En el parque de la Maiorasba, macrocena de vecinos y vecinas, con la actuación de Into Orquesta y bailes latinos.
  • 23.30 h En la plaza Major, concierto del grupo vila-realense Apologia.
  • 00.00 h. Exhibición de vacas enfundadas en la zona de cadafals.

SÁBADO, 13

  • 11.00 h Entrada de toros y vaquillas por el recinto de la vila, con reses de la ganadería de Laura Parejo.
  • 18.30 h Bou per la vila, con toros de los hierros de El Pilar, La Campana y Jandilla, este último aportado por la Comissió de Penyes.
  • 20.30 h En la plaza de la Vila, Gegants de Festa, con pasacalle a cargo de la Colla Gegantera de Vila-real.
  • 23.00 h Bou embolat, con los toros de la tarde.
  • 00.00 h En la plaza Major, concierto de Rafa Sánchez (La Unión) y La Guardia.

DOMINGO, 14

  • 07.00 h Desmontaje de cadafals.
  • 10.00 h En el parque de la Maiorasga, XXIV Concentración de SEAT 600 y vehículos clásicos. A continuación, desfile por las calles de la ciudad.
  • 12.00 h En el parque de la Maiorasga, entrega de premios de la XXIV Concentración de SEAT 600 y vehículos clásicos. Organiza la Asociación Cultural Socarrats con la colaboración del Antic Motor Club Castelló.
  • 16.50 h En la iglesia arciprestal, ofrenda de flores a la Virgen de Gracia, a cargo de la reina y las damas de la ciudad.
  • 17.00 h Procesión de retorno de la imagen de la patrona hasta la ermita.
  • 20.30 h En la pl. Major, actuación de Falete.
  • 22.00 h Traca final de fiestas hasta la plaza Major. Desde allí desfile con música hasta el jardín de Jaume I.
  • 22.30 h En el jardín de Jaume I, castillo final de fiesta.

