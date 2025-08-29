Programación oficial de las fiestas del Santísimo Cristo del Calvario de l'Alcora 2025: todos los actos.

Viernes, 29 de agosto

18:00 horas: «Tardeo Mudat» (pub Studio).

19:00 horas: «Tardeo Especial Baile deGala: Todo Éxitos» con Guille Silvers & Rubén KST (pub Manhattan).

20:15 horas: Recepción de autoridadese invitados (Ayuntamiento).

20:30 horas: Coronación de la reina de las fiestas 2025, Esther Catalán Martínez (plaza del Ayuntamiento).

21:30 horas: Gran Cena y baile de Gala (Pista Jardín).

23:00 horas: Espectáculo teatral (parque Hermanas Ferrer Bou).

Sábado, 30 de agosto - BOU PER LA VILA

00:00 horas: Montaje de cadafales en los lugares de costumbre.

11:00 horas: Pasacalle a cargo de la Colla de Gegants i Cabuts de l'Alcora.

12:00 horas: Encierro de 6 toros cerriles de la ganadería Carlos Núñez. A continuación, encierro de toros de corro, de la ganaderia Hnos Bellés. Seguidamente, prueba de vacas.

17:00 horas: «Fiesta Aniversario & Simple Fest» (pub Manhattan).

18:00 horas: Fiesta «Al Terrat Showcase» (pub Studio).

18:00 horas: Prueba de toros.

18:00 horas: Barredora, castillos hinchables y perímetro deportivo, a cargo de Saltimbanquis (parque de Playmobil).

18:00 horas: «La Séquia Sona», con la actuación de Meter Mano Rara, Pelufo, Majin Blood y Montefuji. (parque Hermanas Ferrer Bou)

23:00 horas: Embolada de los toros probados durante el día.

00:30 horas: Discomóvil con DJs invitados (Pista Jardín).

Domingo, 31 de agosto

08:00 horas: Anuncio de la festividad del Santísimo Cristo.

09:00 horas: Tirada en foso universal (campo de tiro municipal Salvador Bartoll).

19:00 horas: Eucaristía solemne en honor al Santísimo Cristo del Calvario.

20:00 horas: Ofrenda de flores al Santísimo Cristo. A continuación, solemne procesión del Santísimo Cristo del Calvario.

23:00 horas: Bingo musical años 80 y 90, a cargo de Rubén KST (pub Manhattan).

00:00 horas: Celebración de la XXXVII Serenata al Cristo del Calvario (calle Calvario).

Lunes, 1 de septiembre

08:00 horas: Concentración para la salida de la Moto Turística Fiestas del Cristo (estación de servicio L'Àrea). Salida por la comarca.

10:30 horas: Exposición de las motocicletas participantes (avenida Camino Norte).

10:30 horas: Homenaje al hombre y la mujer de más edad de la localidad.

15:30 horas: Tirada de blancos a brazo (campo de tiro municipal Salvador Bartoll).

17:30 horas: Misa solemne en recuerdo de todos los difuntos de la villa (iglesia parroquial). A continuación, procesión y visita al cementerio, donde se rezará un emotivo responso.

17:30 horas: Tardeo previo al concurso de disfraces, con música exterior a cargo de Rubén KST & Álvaro Ruiz. (pub Manhattan).

22:30 horas: Concentración de disfraces (restaurante El Arayero). A continuación, desfile de todas las personas participantes.

00:30 horas: Gran Baile de Disfraces, con la actuación estelar del Festival SOS.

01:00 horas: Entrega de premios a los mejores disfraces.

Martes 2, de septiembre

01:00 horas: Montaje de cadafales.

10:00 horas: 'Despertà' tradicional.

11:30 horas: Charanga Macedonia Fest 2025.

12:00 horas: Barra, terraza & vermut especial con tapas y aperitivos (plaza Sant Antoni).

13:00 horas: Entrada de la ganaderia La Espuela y prueba de ganado.

13:15 horas: Homenaje a la reina, damas y mujer taurina del año por parte del Club Taurino Alcora (Salones Sociales de la Caixa Rural).

17:45 horas: Llegada al recinto taurino de la reina, damas y autoridades, acompañados por la Agrupació Musical l'Alcalatén.

18:00 horas: Tardeo Macedonia Fest 2025 (plaza San Antonio).

18:00 horas: Actuación en directo delgrupo F&F (pub Studio).

18:00 horas: Prueba de toros.

18:00 horas: Animación infantil (plaza la Sangre).

18:00 horas: Pasacalle de animación.

23:00 horas: Macedonia Fest 2025, con: Pipetes Vocalist, DJ Fonky Cheff, DJ Eva Manhattan y DJ sorpresa (plaza San Antonio).

23:00 horas: Embolada de los toros probados por la tarde.

Miércoles, 3 de septiembre

12:00 horas: Barra, terraza & vermut especial con tapas y aperitivos (plaza Sant Antoni).

13:00 horas: Entrada de la ganaderia Víctor Guillamón y prueba de ganado.

17:00 horas: Entrada infantil al estilo pamplonés. Inicio en la carretera de Ribesalbes.

17:30 horas: Fomo Fest, tardeo con el Show Moon (parque Hermanas Ferrer Bou).

18:00 horas: Animación infantil (plaza la Sangre).

18:00 horas: Prueba de toros

18:00 horas: Pasacalle de animación a cargo de la charanga local Watekeros.

18:30 horas: Fomo Fest, tardeo con Genz (parque Hermanas Ferrer Bou).

18:30 horas: Fiesta de peñas The Chayans &Sense Res, con la actuación del grupo Sin Bikini (pub Studio).

19:00 horas: Actuación del grupo Saragata (plaza San Antonio). A continuación, más música a cargo del pub Manhattan.

20:30 horas: Fomo Fest con discomóvil y DJ Eva Manhattan (parque Hermanas Ferrer Bou).

22:15 horas: Toro embolado (carretón) para niños y niñas.

23:00 horas: Fomo Fest con discomóvil Bandalay y los DJs Diego Marzá y Guillem Nebot (parque Hermanas Ferrer Bou).

23:00 horas: Embolada de los toros probados por la tarde.

23:00 horas: X Aniversario Remember de Fiestas STUDIO17 (pub Studio).

02:00 horas: Macrodiscomóvil Bandalay (Pista Jardín).

Jueves, 4 de septiembre

12:00 horas: Barra, terraza & vermut especial con tapas y aperitivos (plaza Sant Antoni).

13:00 horas: Entrada de la ramaderia Capota y prueba de ganado.

17:00 horas: Entrada infantil de 2 a 12 años al estilo pamplonés.

17:00 horas: Bingo popular. Fiesta 50 aniversario Peña Petrel. (plaza Roquetes)

17:30 horas: Actividad de aventura infantil (calle Peiró).

18:00 horas: Fiesta aniversario PeñaPetrel con DJ Óscar (plaza Roquetes).

18:00 horas: Actuación del grupo Resilientes (pub Studio).

18:00 horas: Prueba de toros

18:00 horas: Pasacalle de animación a cargo de la charanga local Watekeros.

20:30 horas: 'The Neón Party', degustación de las mejores hamburguesas gourmet (plaza San Antonio).

21:30 horas: Cena con 'tombet de bou' (Pista Jardín).

22:15 horas: Toro embolado (carretón) para niños y niñas de 2 a 12 años.

23:00 horas: Embolada de los toros probados por la tarde.

Viernes, 5 de septiembre

12:00 horas: Barra, terraza & vermut especial con tapas y aperitivos (plaza Sant Antoni).

13:00 horas: Entrada de la ganaderia Hnos Cali y prueba de ganado.

17:00 horas: Novillada sin picadores - XVII Trofeo Manolo Madrid (plaza de toros portátil).

18:00 horas: Petardeo con el Show de Moon (pub Studio).

18:00 horas: Toro mecánico, castillos hinchables, perímetro deportivo y taller de maquillaje a cargo de Saltimbanquis (plaza la Sangre).

18:00 horas: Tradicional exhibición de anillas y recortadores de la ganaderia Hnos Bellés (plaza España).

19:00 horas: 'Grand Prix' para las peñas, con suelta de vacas (plaza de toros portátil).

19:00 horas: Tardeo con la actuación del grupo de rumba Jarana (parque Hermanas Ferrer Bou).

20:30 horas: 'The Neón Party', degustación de las mejores hamburguesas gourmet (plaza San Antonio).

21:00 horas: Cena de bocadillos de Catering Lidón. A continuación, discomóvil con DJ Clare Apir, Diodeperfect y DJ Álvaro Ruiz.

22:30 horas: Actuación en directo del grupo Vudú (plaza San Antonio).

23:00 horas: Orquesta La Kinky Band (pub Studio).

23:00 horas: Vacas enfundadas de la ganaderia La Espuela.

00:00 horas: Discomóvil con DS Events (Pista Jardín).

Sábado, 6 de septiembre

09:00 horas: Tirada Fiestas del Cristo Compack Sporting (campo de tiro municipal Salvador Bartoll).

12:00 horas: Barra, terraza & vermut especial con tapas y aperitivos (plaza Sant Antoni).

12:00 horas: Grupo Kalima (plaza Sant Antoni).

13:00 horas: Entrada de la ganaderia Germans Princep y prueba de ganado.

13:05 horas: XXX aniversario de las peñas El Ses y Vint de Copes, con la actuación de 2&Roll (plaza Piedra Caliente).

17:00 horas: Fun Fest MNH foodtruck (parque Hermanas Ferrer Bou).

17:00 horas: Alvarito DJ (plaza Piedra Caliente).

18:00 horas: 'Fiesta SPM X MDO' con losDJs Gilo y M&M's (pub Studio).

18:00 horas: Prueba de toros

18:00 horas: Toro mecánico, castillos hinchables, perímetro deportivo y taller de brochetas dechucherías (plaza la Sangre).

18:00 horas: Pasacalle de animación a cargo de la charanga local Watekeros.

18:00 horas: XV aniversario de la peña Xa Tu Quin Retrio con la actuación de Canal 69 (calle José Mascarós).

18:30 horas: Grupo Beni-cai (plaza San Antonio).

19:00 horas: Tardeo con elgrupo Los Indios (plaza Piedra Caliente).

19:30 horas: Actuación de pop-rock con el grupo Pagafantas (parque Hermanas Ferrer Bou).

20:30 horas: 'The Neón Party', degustación de las mejores hamburguesas gourmet (plaza San Antonio).

20:30 horas: DJ Álvaro Ruiz y DJ Fran (plaza San Antonio).

22:00 horas: Actuación del 'rey del verano', King África (parque Hermanas Ferrer Bou).

22:30 horas: 'SPMxMDO Fest' con Chiki DJ, Adrián Martínez y Nelo Rubio (pub Studio).

23:00 horas: Actuación de los DJsVicent Añó, Peku y Josvi (plaza San Antonio).

23:00 horas: Embolada de los toros probados por la tarde.

23:00 horas: Actuación de Mägo de Oz y, a continuación, concierto del grupo Reincidentes (Pista Jardín).

23:30 horas: 'La Encerrona' (pub Manhattan).

00:00 horas: Cañas, Rock 'n' Roll, puños arriba y ruido del bueno con el grupo Five (parque Hermanas Ferrer Bou).

Domingo, 7 de septiembre

18:00 horas: Pregón infantil, con la charanga Una i Monanem. Pasacalle 'Personajes'. Finalizará en la Pista Jardín con el gran espectáculo itinerante de Tchyminigagua, 'Sueños Encantados', teatro acrobático circense. Al finalizar, 'globotà'.

20:00 horas: Clausura de todas las exposiciones.

23:00 horas: Traca fin de fiestas, con gran apoteosis final (plaza del Ayuntamiento)