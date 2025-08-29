Los vecinos de Vall d'Alba rinden tributo a la Inmaculada Concepción

La ciudadanía de Vall d’Alba vivió ayer jueves una de las jornadas más emotivas de sus fiestas patronales: los actos en honor a la Inmaculada Concepción, patrona del municipio. La misa solemne, así como la ofrenda floral y la procesión reunieron a centenares de vecinos y vecinas que, un año más, quisieron mostrar su fe, respeto y cariño hacia la Virgen.

La celebracióntuvo lugar en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, donde el coro parroquial puso voz y emoción a la eucaristía, seguida de la ofrenda floral y la procesión, en un acto cargado de sentimiento y tradición.

La celebración ha tenido lugar en la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de Vall d'Alba. / MEDITERRÁNEO

La alcaldesa de Vall d’Alba, Marta Barrachina, puso en valor la gran participación que ha caracterizado este acto, y manifestó su “emoción al ver cómo la ciudadanía de Vall d’Alba se vuelca en un día tan especial, ya que la festividad de la Inmaculada Concepción nos recuerda la fuerza de nuestras raíces, pero también el compromiso de nuestra gente por mantener viva la devoción y la tradición”.

La reina de las fiestas de Vall d'Alba, en el templo. / Mediterráneo

La alcaldesa de Vall d’Alba, Marta Barrachina, -en el templo- ha puesto en valor la gran participación que ha caracterizado este acto, / MEDITERRÁNEO

Junto a los actos religiosos, la jornada también incluyó propuestas como la entrada y posterior exhibición de toros y vacas con astados de la ganadería de Germán Vidal.

La diversión continuó por la noche, con uno de los actos más esperados y divertidos de los festejos: la gran Noche de Disfraces, en la que los participantes combinaron imaginación y creatividad para dar vida a todo tipo de propuestas. La concentración y el desfile de peñas en la plaza Concordia dio paso a la presentación y actuación de disfraces en la plaza Mayor.

Otros actos del día

L’Associació de Joves premió a las tres mejores propuestas, además de otorgar un premio especial a la mejor actuación en una gala en la que también se entregaron los reconocimientos del Concurso de Fachadas.

La actuación de la orquesta Scream, seguida de la discomóvil The End han prolongado hasta la madrugada unas celebraciones que continuarán este viernes con el día grande dedicado a San Juan Bautista, patrón de Vall d’Alba.