Betxí se llena de circo, teatro y danza: guía imprescindible del Festival Bagatge

Del 5 al 7 de septiembre, Betxí se convierte en un gran escenario al aire libre con el 27º Festival Bagatge de Teatro de Calle y Circo, uno de los eventos culturales más esperados que marca el inicio de las fiestas patronales.

Aquí tienes los espectáculos que no puedes perderte 👇

📅 Viernes 5 de septiembre

Pilots – La Finestra Nou Circ

Circo itinerante que recorrerá varias plazas del casco urbano.

🕠 18:30h | Plazas del centro histórico

Eirenê – La Troupe Malabó

Bajo la carpa del cielo, un espectáculo para soñar.

🕢 19:30h | Plaza de la Pietat

📅 Sábado 6 de septiembre

Sublunar – Bot Project

Circo contemporáneo lleno de emoción y creatividad.

🕠 17:30h | Plaza de la Pietat

Pols – Pepa Cases

Danza y teatro en un espacio emblemático.

🕕 18:00h | Patio del Palau

La Paradeta – Circ Vermut

Humor, improvisación y circo para todos.

🕡 18:30h | Plaza de la Puríssima

¡Arre! – Aitor Esteban

Comedia y diversión en la Plaza Mayor.

🕢 19:30h | Plaza Mayor

📅 Domingo 7 de septiembre

Orquestrina Vulpini – Circ Bover

Música, humor y circo en formato itinerante.

🕕 18:00h | Desde la Plaza Mayor

Piano Solo – Lolo Fernández

Un cierre íntimo y vibrante para despedir el festival.

🕖 19:00h | Plaza de la Puríssima

✨ Tres días de cultura, risas y emoción para todas las edades. ¡No te lo pierdas!