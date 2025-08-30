Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Betxí se llena de circo, teatro y danza: guía imprescindible del Festival Bagatge

El festival se celebra del 5 al 7 de septiembre

la compañía La Finestra Nou Circ presentará 'Pilots', un espectáculo de circo itinerante que recorrerá diferentes plazas del casco urbano de Betxí.

la compañía La Finestra Nou Circ presentará 'Pilots', un espectáculo de circo itinerante que recorrerá diferentes plazas del casco urbano de Betxí. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Del 5 al 7 de septiembre, Betxí se convierte en un gran escenario al aire libre con el 27º Festival Bagatge de Teatro de Calle y Circo, uno de los eventos culturales más esperados que marca el inicio de las fiestas patronales.

Aquí tienes los espectáculos que no puedes perderte 👇

📅 Viernes 5 de septiembre

  • Pilots – La Finestra Nou Circ
  • Circo itinerante que recorrerá varias plazas del casco urbano.
  • 🕠 18:30h | Plazas del centro histórico
  • Eirenê – La Troupe Malabó
  • Bajo la carpa del cielo, un espectáculo para soñar.
  • 🕢 19:30h | Plaza de la Pietat

📅 Sábado 6 de septiembre

  • Sublunar – Bot Project
  • Circo contemporáneo lleno de emoción y creatividad.
  • 🕠 17:30h | Plaza de la Pietat
  • Pols – Pepa Cases
  • Danza y teatro en un espacio emblemático.
  • 🕕 18:00h | Patio del Palau
  • La Paradeta – Circ Vermut
  • Humor, improvisación y circo para todos.
  • 🕡 18:30h | Plaza de la Puríssima
  • ¡Arre! – Aitor Esteban
  • Comedia y diversión en la Plaza Mayor.
  • 🕢 19:30h | Plaza Mayor

📅 Domingo 7 de septiembre

  • Orquestrina Vulpini – Circ Bover
  • Música, humor y circo en formato itinerante.
  • 🕕 18:00h | Desde la Plaza Mayor
  • Piano Solo – Lolo Fernández
  • Un cierre íntimo y vibrante para despedir el festival.
  • 🕖 19:00h | Plaza de la Puríssima

Tres días de cultura, risas y emoción para todas las edades. ¡No te lo pierdas!

Cartel del festival.

Cartel del festival. / MEDITERRÁNEO

Betxí se llena de circo, teatro y danza: guía imprescindible del Festival Bagatge

