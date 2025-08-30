Betxí se llena de circo, teatro y danza: guía imprescindible del Festival Bagatge
El festival se celebra del 5 al 7 de septiembre
Del 5 al 7 de septiembre, Betxí se convierte en un gran escenario al aire libre con el 27º Festival Bagatge de Teatro de Calle y Circo, uno de los eventos culturales más esperados que marca el inicio de las fiestas patronales.
Aquí tienes los espectáculos que no puedes perderte 👇
📅 Viernes 5 de septiembre
- Pilots – La Finestra Nou Circ
- Circo itinerante que recorrerá varias plazas del casco urbano.
- 🕠 18:30h | Plazas del centro histórico
- Eirenê – La Troupe Malabó
- Bajo la carpa del cielo, un espectáculo para soñar.
- 🕢 19:30h | Plaza de la Pietat
📅 Sábado 6 de septiembre
- Sublunar – Bot Project
- Circo contemporáneo lleno de emoción y creatividad.
- 🕠 17:30h | Plaza de la Pietat
- Pols – Pepa Cases
- Danza y teatro en un espacio emblemático.
- 🕕 18:00h | Patio del Palau
- La Paradeta – Circ Vermut
- Humor, improvisación y circo para todos.
- 🕡 18:30h | Plaza de la Puríssima
- ¡Arre! – Aitor Esteban
- Comedia y diversión en la Plaza Mayor.
- 🕢 19:30h | Plaza Mayor
📅 Domingo 7 de septiembre
- Orquestrina Vulpini – Circ Bover
- Música, humor y circo en formato itinerante.
- 🕕 18:00h | Desde la Plaza Mayor
- Piano Solo – Lolo Fernández
- Un cierre íntimo y vibrante para despedir el festival.
- 🕖 19:00h | Plaza de la Puríssima
✨ Tres días de cultura, risas y emoción para todas las edades. ¡No te lo pierdas!
Suscríbete para seguir leyendo
- Intensa tormenta de madrugada en Castellón... y vuelve el caos a la avenida Valencia
- La secuencia taurina en Castellón que demuestra la importancia de no perder de vista al astado
- Sigue la alerta naranja en Castellón por lluvia y granizo tras caer casi 70 litros en Els Ports
- Susto taurino en Castellón: la secuencia que demuestra por qué no hay que perder de vista al toro
- Ya hay fecha exacta de apertura del 'megastore' de Druni en Castelló que cerrará una de sus tiendas
- Frank de la Jungla visitó el zoo clandestino de Nules: 'Para que lleguen aquí dos nutrias, se tienen que morir 80
- El aeropuerto de Castellón opera cerca de 10.000 plazas por semana en septiembre: destinos y ofertas
- De Las Ventas a Segorbe: el espectacular toro de Ripollés que todos quieren fotografiar