La coronación de la reina abre un fin de semana festivo intenso en l’Alcora

El acto de coronación de Esther Catalán Martínez como nueva reina de las fiestas de l'Alcora se convirtió ayer viernes en uno de los momentos más esperados y emotivos de las celebraciones. Esther recibió la corona de manos de la reina saliente, Claudia Llorca Bovea, en la plaza del Ayuntamiento, acompañada por autoridades, invitados y la Corte de Honor y acompañantes.

Tras la coronación, la comitiva se desplazó al recinto de la Pista Jardín, donde tuvo lugar la gran cena-baile de gala con 820 comensales. La velada, organizada por la Sala Rex, contó con la animación de la orquesta Krypton y el grupo Lapsus. La reina estuvo acompañada por sus damas de honor: Mara Vivas Martí, Jimena Caballero Esteban, Ángela Grangel Fibla y Eva Lei Díaz Gozalbo.

Esther Catalán Martínez recibe la corona de Claudia Llorca Bovea. / Javier Nomdedeu

La noche del jueves, todas ellas fueron las protagonistas de la Ronda que organiza la Rondalla l’Alcalatén, durante la cual se recitaron las poesías del concurso de la XXVII Mancerina Poética. La ganadora de esta edición fue Amalia López Martínez. La ronda culminó con la visita a la reina en la Real Fábrica y contó con la participación de cortes de honor anteriores: la saliente, la de hace 25 y 50 años e incluso una dama de hace 75 años, reforzando la memoria histórica y la continuidad de la tradición.

Esther Catalán manifestó que «se está cumpliendo mi sueño y he vivido momentos inolvidables como la proclamación, la ronda y la coronación. Ha sido muy especial para mí porque mi tía y mi madre ya fueron reinas, y otras tías damas. Ahora viene, sin duda, uno de los días más esperados, como es la procesión del domingo del Día del Cristo, muy especial y emotivo porque se reúne toda la familia en mesa grande y después vamos a participar todos en la procesión».

El alcalde, Samuel Falomir, señaló que «para mí, estas celebraciones representan una de las expresiones más bonitas del espíritu alcorino. Ayer vimos cómo gente de todas las edades llenaba las calles, reía, compartía momentos y, aunque fuera por unas horas, aparcaba las preocupaciones del día a día. Eso es lo que de verdad hace que todo valga la pena».

Este sábado comienzan los actos taurinos

Los festejos taurinos comienzan hoy, sábado, con el encierro de seis toros de la ganadería de Carlos Núñez y se prolongarán hasta el 6 de septiembre con un total de 15 cerriles. Mañana, domingo, se celebrará el día grande, dedicado al Santísimo Cristo del Calvario, reuniendo a familias, amigos y vecinos para mantener viva esta tradición que une a todo el pueblo.