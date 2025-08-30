Vall d’Alba honra a San Juan Bautista con una jornada llena de tradición, fiesta y hermandad

Vall d’Alba celebró ayer viernes los actos en honor a San Juan Bautista, patrón del municipio, con un programa que combinó la solemnidad religiosa con la emoción de los festejos taurinos y el ambiente festivo de las peñas.

La jornada comenzó a las 11.30 horas con la misa y procesión en honor a San Juan Bautista, en la Iglesia Parroquial, donde la ceremonia estuvo amenizada por la coral Inmaculada Concepción de los Rosildos, que puso música y emoción a uno de los actos más esperados del calendario festivo.

“San Juan Bautista es mucho más que nuestro patrón: es un símbolo de unión, de tradición y de orgullo para Vall d’Alba y ver la iglesia llena y a nuestras calles engalanadas de fe y devoción demuestra la fuerza de nuestra identidad como pueblo”, valoró la alcaldesa de Vall d’Alba, Marta Barrachina.

Exhibiciones taurinas

Junto a los actos devocionales, la emoción taurina también protagonizó buena parte de la jornada. A las 13.00 horas tuvo lugar la entrada de toros y vacas de la ganadería Fernando Mansilla, con un recorrido que llenó de ambiente el tramo que discurre entre la avenida Castelló y la plaza de toros.

Por la tarde secelebró la exhibición de toros y vacas de la misma ganadería, a la que ha seguido la esperada prueba del toro cerril N.º 14, guarismo 0, de la prestigiosa ganadería Partido de Resina. La jornada taurina se ha completado con la salida de toros y vacas, que ha vuelto a congregar a numeroso público.

“La tradición taurina forma parte de nuestra historia y de nuestras fiestas, como una seña de identidad que reúne a vecinos, visitantes y aficionados, siempre bajo el respeto y la pasión por el toro, y que sitúa a Vall d’Alba como referente en la comarca”, ha indicado la alcaldesa, Marta Barrachina.

Y, ya por la noche, el ambiente festivo continuó con otra de las citas más multitudinarias de los festejos, como es el ‘sopar de penyes i amics’, que congregó a cientos de personas en el exterior del pabellón municipal para disfrutar de una velada que también ha incluido un sorteo de regalos para las peñas participantes y un animado bingo.

A medianoche, la plaza de toros acogió la embolada del toro cerril de la ganadería Partido de Resina exhibido durante la tarde, mientras que el colofón lo pusieron la Orquesta Miami Show y la Discomòbil Bandalay, que llenaron la Plaza Mayor de música, baile y diversión hasta altas horas de la madrugada.

“Cada acto de nuestras fiestas refleja lo mejor de Vall d’Alba: la devoción a nuestro patrón, la fuerza de nuestras tradiciones, el calor de nuestras peñas y la alegría de vivir juntos estos días”, expresó la alcaldesa de Vall d’Alba, que reiteró su agradecimiento a “todos los que hacen posible que nuestras fiestas patronales sean inolvidables, desde asociaciones y peñas a entidades, colectivos y hasta cada vecino y vecina que aporta su granito de arena estos días tan especiales”.