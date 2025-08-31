Benicàssim ultima los preparativos para sumergirse en unos días en la Belle Époque

Benicàssim ultima estos días los preparativos para sumergirse durante un fin de semana en su Belle Époque, que abarca un momento de auge del municipio entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

El área de Turismo del Ayuntamiento trabaja en el desarrollo de la Exposición Universal de Las Villas, que tendrá lugar entre los días 5 y 7 de septiembre en el paseo de las Villas de Benicàssim.

La programación incluye, como una de sus actividades principales, la recreación de la exposición universal, con la transformación del palacete de Villa Elisa en el Grand Palais de París, un gran edificio con muestras temáticas. A su vez, el paseo Pilar Coloma será el escenario de inventos históricos, avances científicos, objetos curiosos y expresiones artísticas propias de la época.

La alcaldesa Susana Marqués explica que la «Belle Époque es hoy un evento de referencia en España, un motor cultural y turístico que nos hace soñar y viajar en el tiempo». Además, destaca que su organización «nos permite celebrar juntos que Benicàssim es historia, es patrimonio, es modernismo, pero, sobre todo, es futuro».

La concejala de Turismo, Elena Llobell, agradece al grupo de mujeres Belle Époque por su «trabajo, dedicación, ilusión y compromiso con la organización de la cita» y anima a los benicenses a «vestirse de época, a caminar y disfrutar por el paseo de las Villas y a visitar Villa Elisa, donde en cada sala espera una sorpresa relacionada con el modernismo».

Más de 40 actividades

Durante los tres días del evento, Benicàssim ofertará 40 actividades diseñadas para desarrollar la temática central de las exposiciones universales, con recreaciones de encuentros que se dieron en la exposición universal de París, como la recepción de embajadores, el desfile de las naciones, además conciertos, espectáculos, exposiciones o mercadillo modernista.

Entre las atracciones destaca el carrusel Denzel o el globo aerostático Giffard, entre otras propuestas de un completo programa para todos los públicos.

Además, están programados tres concursos diferentes: el de fotografía, dotado con un primer premio de 400 euros y un segundo premio de 200 euros; el concurso de pintura rápida, que tendrá lugar el domingo 7 de septiembre, con premios de 500 euros para el ganador, 200 euros para el segundo clasificado y material de dibujo para el ganador cadete; y el concurso de vestimenta, con premios de 250 euros a los ganadores en mujeres y hombres.