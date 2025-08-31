Estos son los 12 semifinalistas del Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega de Benicàssim

El Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega de Benicàssim ya conoce a sus doce semifinalistas. Tras dos jornadas de preselección en el Espai de la Música, el jurado internacional de la 58ª edición (uno de los más prestigiosos de la historia reciente de esta cita cultural) ha escogido a los intérpretes que del 1 al 3 de septiembre competirán en el Teatre Municipal por un puesto en la final. La selección se ha realizado entre los 25 inscritos este año, procedentes de 11 países, con una notable presencia española (ocho guitarristas), junto a jóvenes talentos llegados de Italia, Croacia, Serbia, Grecia, Japón, Corea del Sur y Alemania-Rusia, lo que confirma la proyección global del certamen.

Los elegidos son Pavle Filipovic (Serbia), Luis Alejandro García (España), Ioanna Kazoglou (Grecia), Igor Klokov (Alemania-Rusia), Hayoung Lee (Corea del Sur), Filip Mišković (Croacia), Sohta Nakabayashi (Japón), Alejandro Nogales (España), Ausiàs Parejo (España), Juan José Rodríguez (España), Álvaro Toscano (España) y Pasquale Vitale (Italia). Cada uno llega a Benicàssim avalado por una trayectoria de premios y actuaciones en escenarios internacionales, lo que anticipa unas semifinales de altísimo nivel.

El lunes 1 de septiembre abrirá la ronda el serbio Pavle Filipovic, con una larga lista de galardones europeos, seguido del canario Luis Alejandro García, uno de los guitarristas españoles más premiados de su generación. Continuará la griega Ioanna Kazoglou y cerrará la sesión el germano-ruso Igor Klokov. El martes 2 llegará el turno de la coreana Hayoung Lee, formada en Seúl y Madrid, laureada en certámenes de Italia y Estados Unidos; del croata Filip Mišković, ganador de más de 40 concursos y artista de la plataforma EuroStrings; del japonés Sohta Nakabayashi, figura emergente con triunfos en el Miguel Llobet y en Texas; y del valenciano Alejandro Nogales, guitarrista y compositor con premios nacionales e internacionales. El miércoles 3 actuarán el joven valenciano Ausiàs Parejo, que con 19 años suma 39 primeros premios; el extremeño Juan José Rodríguez, distinguido con mención summa cum laude en la Universidad de Alicante; el onubense Álvaro Toscano, que ha colaborado como solista con orquestas españolas e internacionales; y cerrará la fase el italiano Pasquale Vitale, multipremiado y ganador del Golden Guitar en Milán en 2022.

Los semifinalistas deberán interpretar la Mazurca en Sol y una obra libre de Tárrega, en sesiones de 30 minutos cada una. La final será el 5 de septiembre.

El Certamen Internacional de Guitarra se celebra en Benicàssim. / Pepe Lorite

Hay que recordar que el jurado que valorará las actuaciones de los 12 semifinalistas es uno de los más prestigiosos de la historia reciente del reconocido certamen musical. Lo preside el brasileño Fabio Zanon, concertista de referencia mundial y ganador del certamen en 1996. Le acompañan el francés Yvan Nommick, pianista, compositor y musicólogo; el flamenco Juan Manuel Cañizares, Premio Nacional de Música 2023 y colaborador de Paco de Lucía; el croata Dejan Ivanovic, ganador del Tárrega en 2001; el compositor madrileño David del Puerto, Premio Nacional de Música 2005; el chino Xianji Liu, primer vencedor de su país en Benicàssim en 2016; y el sevillano Francisco Bernier, guitarrista con 20 premios internacionales y director del Festival de la Guitarra de Sevilla

Villa Elisa

Por otra parte, el guitarrista italiano Carlo Curatolo, segundo premio del Certamen Francisco Tárrega en 2022, será protagonista este domingo 31 de agosto en Villa Elisa con un recital a las 20.00 horas de entrada libre. El público podrá disfrutar de un programa que combina obras de Tárrega como Sueño o El columpio con partituras de Castelnuovo-Tedesco, Albéniz y Barrios, en lo que promete ser una velada de virtuosismo y sensibilidad para todos los asistentes a este evento que se celebrará en este marco incomparable junto al mar.

Tras este concierto, el certamen entrará en su fase decisiva. El lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de septiembre se celebrarán las semifinales en el Teatre Municipal, con la participación de los 12 intérpretes clasificados. El jueves 4, también en Villa Elisa, tendrá lugar el Día Tárrega con los guitarristas que no alcancen la final. Y el viernes 5 de septiembre, a las 22.00 horas, el mismo escenario acogerá la gran final, en la que los cuatro finalistas competirán junto a la Orquesta Sinfónica de Castellón dirigida por Salvador Sebastiá.