Dos toros para celebrar los veinte años de la Cultural Taurina y el final de las patronales en Nules

Las fiestas patronales de Sant Bartomeu de Nules han llegado a su fin. El momento que mejor simboliza esa despedida es la desmontà de cadafals, que se producirá de forma gradual a lo largo de la mañana de este domingo, para que el lunes la plaza recupere la normalidad.

El centro del municipio dejará de ser el coso taurino en el que se había transformado desde que saliera al recinto el Bou del poble, el sábado 23 de agosto. Desde entonces, diez cerriles han recorrido la Vila con una evolución in crecendo por lo que respecta al espectáculo.

Ninguno de los astados desmereció en cuanto a presentación, pero no fue hasta el viernes, después de haberse exhibido cinco animales, cuando la afición empezó a aplaudir el juego y los rodaors comenzaron a disfrutarlo.

Este sábado era el día de la peña Cultural Taurina, que celebra 20 años ofreciendo exhibiciones en Nules. Quisieron compartir su efeméride con el patrocinio de dos toros, un ejemplar de Sergio Centelles y otro de la Rehuelga, ambos embolados al cierre de esta edición.

Protagonismo de Centelles

El de Ares, lleva una temporada consolidando su presencia en los festejos de la Plana Baixa. El buen papel que están dando sus toros los ha puesto en el punto de mira de las peñas y cada vez es más habitual ver su nombre en los programas de la zona, ganándose un prestigio que habla mucho y bien de que desde Catí se pueden criar buenos cerriles y ofrecer bravura.

El suyo fue el primero. Con una salida explosiva, aunque solo estuvo 10 minutos en la calle, pensando en reservarlo para la noche, fue tiempo más que suficiente para que los rodaors se turnaran para probarlo, y en respuesta tuvieron oportunidades de lucimiento. El de Rehuelga, también exhibió energía en la salida y demostró tener fijación en el movimiento no solo de los recortadores, sino también de quienes se guarecían tras los barrotes de los cadafales. A poco que se le tentara, respondía con embestida, lo que generó respeto.

Un embolado para recordar

Poco se ha hablado de los embolados, pero el de Orive que patrocinó el Ayuntamiento al filo de la medianoche del viernes, merece que se destaque su intervención, a juicio de buena parte del público. Dio algún susto, perdió uno de los anclajes de las bolas, pero lo más relevante es que ofreció detalles brillantes, que han llevado a que no pocos aficionados lo consideren el mejor de la semana. Un mérito tan suyo y de su encaste como de quienes supieron aprovechar sus posibilidades en el cuerpo a cuerpo.

La fiesta de este sábado tuvo un espacio para el silencio, aunque parezca incompatible. La plaza enmudeció casi por completo durante el minuto de silencio con el que la Comissió del Bou y la peña Cultural Taurina honraron la memoria de la madre de uno de sus integrantes, fallecida esa misma mañana.

La Comissió del Bou y la peña Cultural Taurina guardaron un minuto de silencio en memoria de la madre de uno de sus integrantes. / MEDITERRÁNEO

Sin más actos en la agenda festiva que un baile para gente mayor la tarde del domingo en la terraza de l’Estany, en la playa, Nules puede realizar un resumen positivo de sus patronales, por la ausencia de incidentes de gravedad, en especial en los actos taurinos, y por la alta participación, con los momentos culminantes del sopar de germanor y el pasacalle de disfraces, como los más multitudinarios.