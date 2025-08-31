Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vall d’Alba celebra sus 100 años de historia con un espectáculo pirotécnico

La gran mascletà del Centenari, el plato fuerte de la jornada festiva, en la que exhibiciones taurinas y música han completado el programa

Autoridades y representantes festivas, antes del disparo de la gran mascletà del Centenari, un espectáculo que fue patrocinado por la Diputación Provincial de Castellón.

Autoridades y representantes festivas, antes del disparo de la gran mascletà del Centenari, un espectáculo que fue patrocinado por la Diputación Provincial de Castellón. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

Vall d'Alba

Vall d’Alba vivió este sábado una de las jornadas más destacadas de sus fiestas patronales en honor a la Inmaculada Concepción y San Juan Bautista, con el disparo de la gran mascletà del Centenari, a cargo de Pirotecnia Tomás. El espectáculo, patrocinado por la Diputación Provincial de Castellón, reunió a numerosos vecinos y visitantes.

La alcaldesa, Marta Barrachina, destacó la relevancia del evento y el ambiente vivido en las calles. «La mascletà de Pirotecnia Tomás no ha sido solo un espectáculo pirotécnico de primer nivel, sino también un homenaje a cien años de historia, esfuerzo y orgullo de todo un pueblo», subrayó la primera edil. Asimismo, puso en valor la alta participación de los vecinos: «Ha sido emocionante ver a familias enteras, mayores y pequeños, reunidos para compartir este instante tan especial».

La pólvora compartió protagonismo con la tradición taurina en una jornada completa de actividades. A mediodía se celebró la entrada de toros y vacas de la ganadería de Laura Parejo, que recorrió el trayecto entre la avenida Castellón y la plaza de toros. Ya por la tarde, los aficionados disfrutaron de la exhibición de un toro cerril del hierro Partido de Resina, que fue embolado por la noche.

El programa también incluyó propuestas para todos los públicos. En la sede de l’Associació Gent Major l’Alba, los mayores pudieron disfrutar de la actuación del dúo formado por Manolo y María, mientras que la música continuó en la plaza Mayor con el baile amenizado por la orquesta Invictus. La jornada se cerró con la discomóvil The End.

Las celebraciones concluyen este domingo con propuestas como la entrada de mansos y caballos o el espectáculo que los especialistas del Grupo Arte Toropasión ofrecerán en la plaza de toros.

