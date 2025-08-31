Vall d'Alba despide sus fiestas con tradición taurina y gran participación

Vall d’Alba ha clausurado este domingo su programación de las fiestas patronales en honor a la Inmaculada Concepción y San Juan Bautista con una jornada marcada por la tradición, la emoción taurina y la alta participación vecinal.

La mañana ha arrancado con la concentración de mansos y caballos de la ganadería El Gallo, que ha partido de la zona de la ermita y ha ambientado las inmediaciones del municipio.

La cita, que ha congregado a decenas de jinetes montados a caballo, preparados para guiar al ganado «en uno de los actos más vistosos del calendario festivo», como aseguran desde el Ayuntamiento, ha servido de preludio a la entrada que, a mediodía, ha recorrido la avenida Castellón hasta llegar a las instalaciones de la plaza de toros. Poco después, ha tenido lugar la entrada de seis toros de la ganadería Germán Vidal de Cabanes, que ha vuelto a reunir a numeroso público a lo largo del recorrido.

Ya por la tarde, la plaza de toros ha sido escenario del espectáculo taurino organizado por el Grupo Arte Toropasión, que ha ofrecido «un emocionante repertorio de suertes, destreza y arte, demostrando porqué son un referente en este tipo de espectáculos», enfatizan desde el consistorio.

Un momento de la última entrada de mansos y caballos de las fiestas de Vall d'Alba de este año. / MEDITERRÁNEO

Como colofón de la semana festiva, la programación incluye el castillo de fuegos artificiales de la Pirotecnia Tomàs.

Valoración municipal

La alcaldesa de Vall d’Alba, Marta Barrachina, ha valorado muy positivamente el desarrollo de estas celebraciones y ha destacado que «hemos vivido unos días extraordinarios, con una programación que ha sabido conjugar devoción, tradición taurina, música, cultura y hermandad y el resultado han sido unas fiestas participativas y emotivas, que han hecho que Vall d’Alba vuelva a brillar con luz propia».

Barrachina ha querido poner en valor la «implicación de las peñas, collas y colectivos que, junto a la colaboración de nuestros vecinos y vecinas, han hecho posible que cada uno de los actos que hemos celebrado estos días haya sido un éxito, especialmente en un año tan singular como éste, en el que conmemoramos nuestro Centenario».

Los encierros de toros son uno de los actos más populares de las fiestas de Vall d'Alba. / MEDITERRÁNEO

La alcaldesa también ha destacado la importancia de mantener viva la tradición y ha valorado que «los actos taurinos, las procesiones, los conciertos y las cenas populares forman parte de lo que somos y mantener vivas estas costumbres es un compromiso con nuestras raíces y, al mismo tiempo, una forma de proyectar al futuro la esencia de Vall d’Alba».

Para concluir, ha enfatizado que «nos sentimos orgullosos de haber ofrecido a vecinos y visitantes un programa diverso y de calidad en el que el ambiente festivo, la hospitalidad de la gente y la gran participación han sido las bases que, de cara al próximo año, nos permitirán seguir creciendo para que cada año nuestras fiestas sean aún si cabe más especiales y participativas».