Éxito de ‘Moncofa al Carrer’ con un concierto apoteósico

El ciclo de espectáculos para todas la edades y destinado a un público infantil y familia Moncofa al Carrer (MAC) finalizó la semana pasada con un gran éxito de la programación y, en especial, del apoteósico concierto, que ofreció la Societat Unió Musical (SUM) Santa Cecilia junto al grupo Fat Bottomed Boys. Una actuación que contó con la participación de 75 músicos de la entidad musical y del cantante, el batería, bajo, teclado y guitarra eléctrica de la agrupación musical. Más de 4.000 asistentes abarrotaron la plaza Na Violant de la localidad donde disfrutaron de la hora y media de espectáculo ya que los músicos y el cantante interpretaron un gran repertorio en el que se encontraban piezas muy conocidas de Queen como Radio Ga Ga, I want to break free, Don’t stop me now, Somebody to love, Love of my life, Crazy little thing called love, Who wants to live forever, Bohemian rhapsody, Innuendo, The show must go on, We will rock you y We are the champions.

Un momento del concierto en la plaza Na Violant. / M. A. Sánchez

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, destacó que este concierto «ha sido uno de los acontecimientos más importantes que se han llevado a cabo durante el verano en la playa y es digno destacar la labor que está haciendo la SUM Santa Cecilia de Moncofa, nuestra banda de música, porque la verdad es que ha valido la pena, porque junto al grupo Fat Bottomed Boys, nos hicieron vibra y poner el vello de punta». En el mismo sentido se pronunció Ilenia Begnozzi, concejala Culturade la localidad castellonense, quien aseguró no tener palabras «para agradecer a la SUM y al grupo Fat Bottomed Boys, por el gran espectáculo que nos ofrecieron». «Además, el largo aplauso del público presente hacia los protagonistas de este evento musical, deja a las claras que gustó a todos y eso es muy positivo», remarcó la edila.

Finalmente, María Claudia Franch, presidenta de la SUM Santa Cecilia, destacó el orgullo de la organización «por el trabajo realizado todos juntos, con intensos ensayos, con el coro, el grupo, la misma banda». «Estamos también muy satisfechos de la respuesta del público. Sabemos que Moncofa no nos falla y si sumamos los veraneantes de las personas de otros municipios que se acercaron para ver el concierto, éramos conscientes de que el éxito estaba garantizado», dijo Franch, quien dio las gracias al grupo por la profesionalidad que manifestó desde el primer momento y que implicó al público desde el principio.