L’Alcora rinde homenaje a los vecinos más mayores dentro de sus fiestas
El Ayuntamiento entrega un obsequio a sus dos habitantes más longevos, Daniel Bosch (100 años) y Rosario Grangel (98) que, curiosamente, son primos hermanos
El Ayuntamiento de l’Alcora ha dedicado la jornada de este lunes de sus fiestas en honor al Cristo a rendir homenaje a los vecinos de mayor edad de la localidad, como son Daniel Bosch Porcar (100 años) y Rosario Grangel Porcar (98). Como curiosidad, ambos son primos hermanos.
La reina, Esther Catalán, y su corte de honor, acompañada de la corporación municipal y de la comisión de fiestas, han acudido en comitiva acompañados de la Colla de Dolçainers i Tabaleters de l’Alcalatén. Como obsequio, les han entregado un plato cerámico conmemorativo y un ramo de flores, símbolos de gratitud y respeto local.
Los galardonados
Rosario Grangel trabajó en la conocida como fábrica de las toallas de l’Alcora. Tiene tres hijos, cinco nietos y una biznieta y le quedan dos hermanas. Su marido Enrique faltó en 2005. Ella acude cada día al centro de día y el acto que más le gusta de las fiestas es la procesión del Cristo, los toros y todo lo relacionado con la corte de honor, ya que ella también llegó a ser dama. De hecho, ahora se cumplen 75 años de cuando lo fue.
Por su parte, Daniel Bosch cumplió los 100 años en mayo y asegura que come de todo, pero en poca cantidad y equilibrado, destacando abundante fruta y verdura. Continúa acudiendo a la heladería de La Vila de su barrio a tomar café cada día. Eso sí, los últimos años lo hace acompañado de su hija María Jesús porque ya le fallan algo las piernas y la vista.
Hay que destacar la memoria que atesora. En el pasado actuaba en representaciones teatrales y hoy en día todavía se sabe de memoria parte de obras de teatro que interpretó. Como ejemplo, incluso, ha piropeado y recitado poesías a la reina y damas durante su visita.
