L’Alcora rinde homenaje a los vecinos más mayores dentro de sus fiestas

El Ayuntamiento entrega un obsequio a sus dos habitantes más longevos, Daniel Bosch (100 años) y Rosario Grangel (98) que, curiosamente, son primos hermanos

Foto de familia de la visita de la comitiva con la vecina más longeva de l’Alcora, Rosario Grangel (98 años).

Foto de familia de la visita de la comitiva con la vecina más longeva de l’Alcora, Rosario Grangel (98 años). / Javier Nomdedeu

El Ayuntamiento de l’Alcora ha dedicado la jornada de este lunes de sus fiestas en honor al Cristo a rendir homenaje a los vecinos de mayor edad de la localidad, como son Daniel Bosch Porcar (100 años) y Rosario Grangel Porcar (98). Como curiosidad, ambos son primos hermanos.

La reina, Esther Catalán, y su corte de honor, acompañada de la corporación municipal y de la comisión de fiestas, han acudido en comitiva acompañados de la Colla de Dolçainers i Tabaleters de l’Alcalatén. Como obsequio, les han entregado un plato cerámico conmemorativo y un ramo de flores, símbolos de gratitud y respeto local.

Los galardonados

Rosario Grangel trabajó en la conocida como fábrica de las toallas de l’Alcora. Tiene tres hijos, cinco nietos y una biznieta y le quedan dos hermanas. Su marido Enrique faltó en 2005. Ella acude cada día al centro de día y el acto que más le gusta de las fiestas es la procesión del Cristo, los toros y todo lo relacionado con la corte de honor, ya que ella también llegó a ser dama. De hecho, ahora se cumplen 75 años de cuando lo fue.

A sus 100 años Daniel Bosch recitó ayer poesías a la corte de honor.

A sus 100 años Daniel Bosch recitó ayer poesías a la corte de honor. / Javier Nomdedeu

Por su parte, Daniel Bosch cumplió los 100 años en mayo y asegura que come de todo, pero en poca cantidad y equilibrado, destacando abundante fruta y verdura. Continúa acudiendo a la heladería de La Vila de su barrio a tomar café cada día. Eso sí, los últimos años lo hace acompañado de su hija María Jesús porque ya le fallan algo las piernas y la vista.

Hay que destacar la memoria que atesora. En el pasado actuaba en representaciones teatrales y hoy en día todavía se sabe de memoria parte de obras de teatro que interpretó. Como ejemplo, incluso, ha piropeado y recitado poesías a la reina y damas durante su visita.

