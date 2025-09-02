Programa de fiestas de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real 2025: todos los actos

11.00 h - Entrada y suelta de vaquillas. Entrada y suelta de vaquillas por la zona de cadafals, de la ganadería de Laura Parejo. La entrada será por toda la vila y, seguidamente, la suelta de vaquillas será en la zona de cadafals. Patrocina y organiza la Junta de Fiestas.

11.00 h - Jugant, jugant. En el parque de la Maiorasga, Jugant, jugant, actividades para los pequeños con fiesta de la espuma, con Happy. Organiza la Junta de Fiestas.

12.30 h - Vermut popular. En la c/ Comunió, 12, en el local de la Peña Xarxaua, vermut popular. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Xarxaua.

14.00 h - Comida de hermandad de la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà. En el restaurante Els XIII, comida de hermandad de la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà. Organiza la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà. A continuación, baile en la sede de la asociación.

17.00 h - Ajedrez en la calle. En la pl. Mayor, ajedrez en la calle. Organiza el Club de Ajedrez Vila-real. Colaboran las concejalías de Deportes y Juventud.

17.00 h - Tardeo con DJ. En la c/ Sant Joan, en el cruce con la c/ Josep Ramon Batalla, en la Peña Malfardats, III Jaleo Tardeo con DJ Amish. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Malfardats.

17.00 h - III Fiesta remember solidaria a beneficio de Aspanion con los DJ JL Marín, A. Viñes, Pascual Roca, Vicente Añó y DJ invitados. En la c/ Alfred Nobel, III Fiesta remember solidaria a beneficio de Aspanion con los DJ JL Marín, A. Viñes, Pascual Roca, Vicente Añó y DJ invitados. Organizan la Comisión de Peñas y Peña No Problem.

17.00 h - Comida de hermandad y fiesta. En la c/ Ecce Homo, 61, fiesta Galisifori, comida de hermandad y festival de DJ, Pit&Rix y amigos. Organiza la Comisión de Peñas y colaboran las peñas Sifó y Desori.

17.00 h - DJ Palmito y Esteban. En la c/ Pare Molina, 3, esquina con la c/ Pere III, actuación de DJ Palmito y Esteban. Organizan las tascas de Vila-real.

17.30 h - III Cariñena Fest con el DJ Alex Marchal. En la c/ Carinyena, 2, III Cariñena Fest con el DJ Alex Marchal. Organiza la Comisión de Peñas y colaboran las peñas Sarau, Burladero y La Tronà.

18.00 h - Repique manual de campanas. En el campanario de la basílica de San Pascual, repique manual de campanas con el toque del avemaría repicada a cargo del grupo de Amigos de las Campanas de San Pascual.

18.00 h - Tardeo. En la c/ Benicarlo, 40, tardeo en la Peña Capçots con DJ Guzmán. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Capçots.

18.30 h - Actuación del grupo Moron 5. En la c/ Salvador, 62, actuación del grupo Moron 5, pop y rock español en el 35.º aniversario de la Peña Beu i Fuig. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Beu i Fuig.

18.30 h - Toro por la vila. Toro por la vila. Se exhibirá primero un toro de la ganadería de El Pilar, de nombre Lirillo. Seguidamente se exhibirá un toro de la ganadería de La Campana, de nombre Nivelador, y . . finalmente un toro patrocinado por la Comisión de Peñas de la ganadería de Jandilla, de nombre Botinero.

18.30 h - Tardeo. En la c/ Bisbe Rocamora, 1, tardeo en la Peña Els Xopos con el grupo musical Meydeys. Organiza la Comisión de Peñas i colabora la Peña Els Xopos.

18.30 h - Actuación musical. En la c/ Comunió, 12, tardeo 15.º aniversario de la Peña Xarxaua con el Grupo Chanela. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Xaragua.

19.00 h - Tardeo. En la c/ Pietat, 20, tardeo en la Peña L’Esquella con el grupo Culpables. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña L’Esquella.

19.00 h - Novena. En la iglesia Arciprestal, novena a la Virgen de Gracia y misa.

19.30 h - Tardeo en la zona food truck. En el jardín de Jaume I, en la zona food truck, concierto en directo del grupo Impostores.

20.00 h - Cena de sobaquillo. En la sede de la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà (ctra. Onda, 15), cena de sobaquillo. A continuación, baile. Organiza la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà.

20.30 h - Gegants de festa. En la pl. Vila, Gegants de festa, pasacalle con charanga por el recinto de la vila. Organiza la Colla Gegantera de Vila-real y colaboran las concejalías de Fiestas y Tradiciones.

23.30 h - Toro embolado. Toro embolado con los toros exhibidos por la tarde. Las cuadrillas encargadas de embolar los toros serán Emboladors Els David’s y Emboladors Betxí. Patrocina y organiza la Junta de Fiestas.

23.30 h - Fiesta con discomóvil. En la c/ Bisbe Rocamora, 46, fiesta Brava Closing. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Bravatell.

00.00 h - Concierto de Rafa Sánchez y La Guardia. En la pl. Major, concierto de Rafa Sánchez y La Guardia. Patrocina y organiza la Junta de Fiestas.

00.00 h - Macro Closing Fest. En el Recinto de la Marcha, Macro Closing Fest. Organiza la Junta de Fiestas.

00.00 h - Actuación con DJ. En la c/ Ecce Homo, 45, discomóvil 10.º aniversario L’Estrepit con DJ Marc Ferrer. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña L’Estrèpit.