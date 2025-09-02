Programa de fiestas de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real 2025: todos los actos
Vila-real celebra, del 5 al 14 de septiembre, sus fiestas patronales en honor a su particular 'moreneta'
La ciudad de Vila-real celebra, del 5 al 14 de septiembre, las fiestas patronales en honor a la Mare Déu de Gràcia, con más de 200 actos para todas las edades y colectivos sociales.
Esta es la programación completa de estas celebraciones festivas:
JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE
18.00 h - En el jardín del Convent, espai d’art, exposición de pintura de Roberto Bort, Arte Factum. En el jardín del Convent, espai d’art, c/ Hospital, 5, exposición de pintura de Roberto Bort, Arte Factum, «Bestiari forjat». Organiza el Ayuntamiento de Vila-real, Concejalía de Cultura, Departamento de Museos.
18.00 h - Casa de l’Oli, 32.ª Muestra fotográfica «El món del parany». En la Casa de l’Oli, pl. Mossén Ballester, 1, exposición «El món del parany», 32ª. Muestra de fotografía y utensilios tradicionales del parany, hasta el 14 de septiembre. Inauguración: jueves 4 de septiembre, a las 18.00 h. Horario de 19.00 a 21.00 h. Organiza APAVAL y colabora el Ayuntamiento de Vila-real, Concejalía de Cultura, Departamento de Museos.
18.00 h - En la Comunidad de Regantes, av. Murà, 9 (salón de actos), exposición del Ateneu de Natura «Aus i aigua», fotografías a cargo de Toni Fullera, del 4 al 14 de septiembre, en horario de 18.00 a 21.00 h.
18.00 h - Exposición en la plaza Major. En el Muro del Arte Visual, en la pl. Major, exposición colectiva de la Agrupación Fotográfica Sarthou Carreres «Paisajes del mundo». Inauguración: el jueves 4 de septiembre, a las 18.00 h. Organizan la Agrupación Fotográfica Sarthou Carreres y el Ayuntamiento de Vila-real, Concejalía de Cultura,”. . Departamento de Museos.
18.00 h - Fundació Caixa Rural Vila-real, exposiciones. En la Fundació Caixa Rural Vila-real, pl. Vila, 2 (salas de exposiciones), del jueves 4 al domingo 14 de septiembre, en horario de 18.00 a 21.00 h: Lluís Ibàñez Melià, «Quan dormen els arbres», fotografía; José Ramón Lidón, «L’essència de la llum», óleos, y Santiago Andrés Gozalbo, «Blancos y grises» y «Fuego y tierra», pouring.
VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE
09.00 h - III Trofeo Crossbar Challenge Virgen de Gracia. En la Ciudad Deportiva Municipal, III Trofeo Crossbar Challenge Virgen de Gracia. Organiza el Club Deportivo Futsion Academy Vila-real.
12.00 h - Entrega de la Llave de la Fiesta y Crida a la Festa. En la pl. Vila, en el balcón de la Caja Rural Vila-real, entrega de la Llave de la Fiesta y Crida a la Festa a cargo de María Jesús Vicent Docón, investigadora vila-realense condecorada con el Premio Jaume I de nuevas tecnologías. Organiza la Junta de Fiestas.
13.00 h - Apertura de la fiesta. Apertura de la fiesta en el jardín de Jaume I, con volteo de campanas y descarga de cohetes. Organiza la Junta de Fiestas.
13.15 h - Inauguración. Inauguración de la zona de food trucks en el jardín de Jaume I, por la reina y las damas de 2025, el alcalde de la ciudad y la corporación municipal. Organiza la Junta de Fiestas.
13.45 h - Inauguración del Recinto de la Marcha. Inauguración del Recinto de la Marcha en la av. Europa. Organiza la Junta de Fiestas.
17.00 h - Rave del Carme vol. 5.0. En el Raval del Carme, 12, Rave del Carme vol. 5.0. Organiza la Comisión de Peñas de Vila-real y colabora la Peña Tramà. Patrocina Ruralnostra.
17.00 h - Actuación grupo Resilientes. En la c/ Pare Molina, 11, esquina con la c/ Sant Miquel, actuación del grupo Resilientes. Organizan las tascas de Vila-real.
18.00 h - Salida de la imagen de la Virgen de Gracia. Salida de la imagen de la Virgen de Gracia desde la ermita.
18.15 h Salida de la comitiva oficial de la iglesia Arciprestal. En la iglesia Arciprestal, salida de la comitiva oficial para recibir a la Virgen de Gracia, conformada por la Colla Gegantera, la Colla de Dolçainers i Tabaleters El Trull, banderas y guiones de asociaciones religiosas, clero, guiones de peñas y miembros de la Comisión de Peñas, Junta de Fiestas, reina y corte de honor y corporación municipal.
18.30 h - Pasacalle ambiental. Punto informativo y pasacalle ambientales. De 18.30 a 20.30 h, por el recinto de la vila y las calles de los alrededores, campaña itinerante informativa, así como punto informativo en la pl. Major, a cargo del equipo de educadores ambientales de los servicios de recogida y limpieza. Colabora la Junta de Fiestas. Patrocinan la Concejalía de Servicios Públicos y UTE Vila-real.
19.00 h - Actuación en directo. En la c/ Pere Gil, 11, actuación de Patxi Ojana. Organiza el bar Bárbaro.
19.00 h - Recepción de la Virgen de Gracia. Recepción de la Virgen de Gracia delante del colegio Virgen del Carmen por los vecinos y vecinas del pueblo, banderines de asociaciones religiosas, clero, guiones de las peñas y miembros de la Comisión de Peñas, Junta de Fiestas, reina con su corte de honor y corporación municipal. Traca tradicional y suelta de palomas. Seguidamente, procesión hasta la Arciprestal, canto del Tota Pulchra y recepción.
19.00 h - Tardeo samfainero con DJ Palmito. En la c/ Sant Vicent, 15, en el local de la Penya Samfaina, tardeo samfainero con música de DJ Palmito. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Samfaina. Patrocina Ruralnostra.
19.00 h -Tardeo vespraeta trafequera. En la c/ Sant Antoni, 15, tardeo vespraeta trafequera con el grupo Beni Cai. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Tràfec.
19.30 h - Tardeo en la zona food truck. En el jardín de Jaume I, en la zona food truck, concierto en directo del grupo The Mash.
19.45 h -Concentración en la plaza Major para la ofrenda de flores a la Virgen de Gracia. Ofrenda de flores a la Virgen de Gracia por las entidades ciudadanas, peñas, vecinos, vecinas y gigantes, desde la pl. Major hasta la iglesia Arciprestal. Organizan la Junta de Fiestas y la Comisión de Peñas.
20.00 h - Tardeo con actuación musical. En el Raval del Carme, 46, tardeo flamenco en la Peña Casal i Punt con la actuación de Cuerda Pa Rato. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Casal i Punt.
20.00 h - Actuación del dúo Yotoco Son. En la pl. Aliaga, 12, bajo, concierto del dúo Yotoco Son. Organiza el bar La Creu.
23.00 h - Discomóvil con DJ. En el Raval del Carme, 48, discomóvil con Ferran DJ en la Peña L’Aguait. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña L’ Aguait.
23.30 h - Festival con DJ. En la c/ Mare de Déu dels Desemparats, 11, I EDS Fest con los DJ Rojo Pastel. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Els de Sempre.
23.30 h - Discomóvil. En la c/ Bisbe Rocamora, 33, discomóvil Boicot 10.º aniversario. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Boicot.
23.59 h - Monkey Band en la Peña Beu i Fuig. En la c/ Salvador, 62, actuación de la Monkey Band por el 35.º aniversario de la Peña Beu i Fuig. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Beu i Fuig.
23.59 h -Silver Fox en la Peña El Mosset. En el Raval del Carme, 35, 35.º aniversario de la Peña El Mosset con la actuación en directo de Silver Fox. Os esperamos. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña El Mosset.
00.00 h - Depol y Gonzalo Hermida. En la pl. Major, concierto de Depol y Gonzalo Hermida. Organiza y patrocina la Junta de Fiestas.
00.00 h - Discomóvil con DJ. En la c/ Comunió, 12, discomóvil 15.º aniversario de la Peña Xarxaua, con el DJ Marc Ferrer. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Xarxaua.
00.00 h -Vila-real DJFestival. En el Recinto de la Marcha, fiesta Vila-real DJ Festival. Organiza la Junta de Fiestas.
SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE
09.00 h - Torneo de petanca. En el parque del Sauce Llorón, XXVII Trofeo Virgen de Gracia de petanca. Organiza la AAVV Barrio del Hospital.
11.00 h - Entrada y suelta de vaquillas. Entrada y suelta de vaquillas de la ganadería de Germán Vidal. La entrada será por toda la vila y, seguidamente, la suelta de vaquillas se realizará en la zona de cadafals. Organiza la Junta de Fiestas.
11.00 h - Jugant, jugant. En la pl. José Soriano, Jugant, jugant, actividades para los pequeños con fiesta de la espuma, con Happy. Organiza la Junta de Fiestas.
12.00 h - Paso solidario del manto. En la iglesia Arciprestal, paso solidario del manto de la Virgen. Organiza la Asociación de Hijas de María del Rosario, como camareras de la Virgen de Gracia. Se realizará una colecta de alimentos y productos de primera necesidad para la entidad Cáritas Interparroquial.
12.00 h - Repique manual de campanas. En el campanario de la basílica de San Pascual, repique manual de campanas con el toque del ángelus a cargo del grupo de Amigos de las Campanas de San Pascual.
12.00 h - Pasacalle con charanga en la Peña Beu i Fuig. En la c/ Salvador, 62, pasacalle con charanga en la Peña Beu i Fuig por su 35.º aniversario. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Beu i Fuig.
12.30 h - 89.º Concurso de paellas. En la av. Murà, 89.º Concurso de paellas para peñas. Organizan la Junta de Fiestas y la Comisión de Peñas. Patrocina Caixa Rural Vila-real.
12.30 h - Pasacalle. En la pl. Major, pasacalle con el espectáculo Aves ancestrales de colores para los más pequeños, a cargo de la Fundación Teatral Tchymizayaguas.
13.00 h - Pasacalle con xaranga. Pasacalle con la charanga Vakalenta por el 35.º aniversario de la Peña Beu i Fuig. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Beu i Fuig.
15.00 h - 46.ª Comida del concurso de paellas. En la av. Murà, 46.ª Comida del concurso de paellas. Organizan la Junta de Fiestas y la Comisión de Peñas. Patrocina Caixa Rural Vila-real.
15.30 h - Novena de las mujeres. En la iglesia Arciprestal, novena de las mujeres a la Virgen de Gracia. Continuará cada día hasta el domingo 14 de septiembre.
17.00 h - Remember tasques. En la c/ Pare Molina, 11, esquina con la c/ Sant Miquel, remember tasques, con los DJ Vicente Añó, Micky y Juan Briz. Organizan las tascas de Vila-real.
17.00 h - XXV Encuentro de Bestias de Fuego. En la pl. Major, XXV Encuentro de Bestias de Fuego. Alrededor de las 18.30 h se realizará un pasacalle por la av. Murà, Cardenal Tarancón y el jardín de Jaume I. Organiza y patrocina la Junta de Fiestas.
17.30 h - Postisound. En la c/ Rei En Jaume, 13, Postisound. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña El Postiguet. Patrocina Ruralnostra.
17.30 h - Bingo musical Xorles en Borles. En la c/ Tremedal, 42, 3a edición del bingo musical Xorles en Borles. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Xorles en Borles.
18.00 h - Tardeo noche. Tardeo noche 15.º aniversario Peña Xafarot. Organizan la Comisión de Peñas y la Peña Xafarot. Colabora Ruralnostra.
18.30 h - Toro por la vila. Toro por la vila. Se exhibirá primero el toro de la prestigiosa ganadería de Victorino Martín, de nombre Verdulito, en conmemoración de los 650 años de historia taurina en Vila-real. Seguidamente, se exhibirá un toro de la ganadería de Aldeanueva, de nombre Dulcito, y finalmente un toro patrocinado por la Comisión de Peñas de la ganadería de Hros. Paulino da Cunha e Silva, de nombre Hortelao, que se exhibirá desde el cruce de la c/ Salvador con la c/ Josep Ramon Batalla. Organiza la Junta de Fiestas.
18.30 h - Discomòvil con DJ. En la c/ Betxí, en la Peña El Garbonet, discomòbil con el DJ Alex Marchal. Organizan la Comisión de Peñas y la Peña El Garbonet.
18.30 h - Tardeo con actuación de Rumba Sierra y DJ Geri Hawk. En la c/ Creus Velles, 8, tardeo Vaitot y Barull, con las actuaciones de Rumba Sierra y DJ Geri Hawk. Organizan la Comisión de Peñas y las peñas Vaitot y Barull.
18.30 h - Tardeo con DJ. En la pl. Escultor Ortells, tardeo remember 90’s con DJ Broch. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Kalauela.
18.30 h - 10.º Concurso de reclamo bucal tradicional. En el salón de actos de la Fundació Caixa Rural, 10.º Concurso de reclamo bucal tradicional. Organiza APAVAL. Patrocinan las concejalías de Fiestas y Tradiciones.
19.00 h - Novena. En la iglesia Arciprestal, primer día de novena a la Virgen de Gracia y misa.
19.00 h - Muestra folclórica. En la pl. Major, Muestra de danza tradicional organizada por el Grupo de Danzas El Raval, con la participación del Grupo de Danzas Sociedad Musical de Alboraya y grupo Zemplim de Michalovce. Patrocinan las concejalías de Cultura, Tradiciones y Fiestas.
19.30 h - Tardeo en la zona food truck. En el jardín de Jaume I, en la zona food truck, concierto en directo del grupo Crancs.
20.00 h - Cena de sobaquillo. En la sede de la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà, cena de sobaquillo y, a continuación, baile.
23.00 h - Discomóvil. En la c/ Reina Na Violant d’Hongria, discomóvil Xiulà Xperience, con la actuación de los DJ Marc Vilanova y Guillem Nebot. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Xiulà.
23.00 h - Toro embolado. Toro embolado con los toros exhibidos por la tarde. La última embolada se realizará en el cruce de las calles Molí, Betxí y Raval del Carme, a cargo de Emboladors El Júcar y Emboladors Corsetero. Organiza la Junta de Fiestas.
23.00 h - Discomóvil. En la c/ Serra d’Irta, 21, discomóvil con DJ Requena. Organizan la Comisión de Peñas y la Peña La Jarana. Patrocina Ruralnostra.
00.00 h - Kabrönes!!!. En la pl. Major, concierto de Kabrönes!!! Organiza y patrocina la Junta de Fiestas.
00.00 h - Discomóvil Macro Festival. En el Recinto de la Marcha, discomóvil Macro Festival. Organiza la Junta de Fiestas.
00.00 h - XXXIV Carajillada popular, tradicional elaboración de carajillo con discomóvil. En la c/ Ecce Homo, 61, en el local de la Penya El Sifó, XXXIV Carajillada popular, tradicional elaboración de carajillo con discomóvil. Organiza la Comisión de Peñas y la Peña El Sifó.
DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE
08.00 h - Diana por las calles de la ciudad. Diana a cargo de la Colla de Dolçainers i Tabaleters El Trull de Vila-real por las calles de la ciudad.
10.30 h - 3ª Tirada de blancos a brazo. En el campo de tiro Salvador Bartoll de L’Alcora, 3ª Tirada de blancos a brazo. Organizada por la Junta de la Sociedad de Cazadores La Dehesa de Vila-real. Colabora la Concejalía de Deportes.
11.00 h - Corte de jamón solidario. En la pl. Colom, I Jornada de Corte de Jamón Solidario Virgen de Gracia 2025 de Vila-real. Organiza la Junta de Fiestas y el Ayuntamiento de Vila-real. Patrocina Rural Nostra.
12.00 h - Concentración de niños y niñas nacidos en los años 2024 y 2025. En la pl. Major, V Concentración de niños y niñas nacidos en Vila-real en los años 2024 y 2025. Con la participación del grupo de baile de las Hijas de María del Rosario, El Trull y la Colla Gegantera. Organiza la Junta de Fiestas.
12.00 h - Pasacalle. En la pl. del Estadio de la Cerámica, pasacalle con el espectáculo Acrocircus para los más pequeños, a cargo de la Fundación Teatral Tchyminizayaguas.
14.00 h - Mascletada. Mascletada en el parque de la Panderola, a cargo de la pirotecnia Peñarroja. Organiza la Junta de Fiestas.
16.00 h - XXIV Campeonato de ajedrez Ciudad de Vila-real. En el Espai Jove, XXIV Campeonato de ajedrez Ciudad de Vila-real. Organiza el Club de Ajedrez Vila-real. Colaboran las concejalías de Deportes y Juventud.
16.30 h - Campeonato de España Liga Iberdrola del bolo andaluz, liga absoluta masculina y femenina. En la pista de la av. Europa, Campeonato de España Liga Iberdrola del bolo andaluz, liga absoluta masculina y femenina. Organiza el Club de Bolos Serranos Vila-real. Colabora la Concejalía de Deportes.
17.30 h - Concurso de guiñote. En la c/ Crist de la Penitència, 81, en el local de la Penya Fotuts, concurso de guiñote. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Fotuts.
17.30 h - Concierto de carillón. En la basílica de San Pascual, concierto de carillón, interpretado por Augusto Belau (España). Patrocina la Fundación Gómez Mata y colabora la Concejalía de Fiestas y Tradiciones.
18.00 h - Novena. En la iglesia Arciprestal, novena a la Virgen de Gracia.
18.00 h -Traslado de la imagen. Traslado de la imagen de san Pascual desde la basílica hasta la iglesia Arciprestal.
18.30 h - Misa solemne y, a continuación, procesión. En la iglesia Arciprestal, misa solemne en honor a la patrona de la ciudad, la Virgen de Gracia, con la asistencia de la reina y las damas de la ciudad y autoridades, con el Cor Ciutat de Vila-real. A continuación, procesión por las calles: Sant Roc, Bayarri, Major Sant Jaume, pl. Vila, pl. Major, Major Sant Doménec, Zumalacárregui y Sant Antoni, hasta la iglesia Arciprestal.
23.00 h - Tributo homenaje a Nino Bravo. En la pl. Major, tributo homenaje a Nino Bravo. Patrocina y organiza la Junta de Fiestas.
23.30 h - Fiesta de la espuma con discomóvil. En la c/ Exèrcit, 3, fiesta de la espuma con discomóvil. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Fem Festa. Patrocinan Inflables Edurne y Happy Inflables.
00.00 h - Urban Festival. En el Recinto de la Marcha, Urban Festival. Organiza la Junta de Fiestas.
LUNES 8 DE SEPTIEMBRE
12.30 h - Entrada y suelta de vaquillas. Entrada y suelta de vaquillas, a cargo de la ganadería de La Espuela, por las calles Zumalacárregui, Salvador y la zona de cadafals. Organiza la Junta de Fiestas.
17.00 h - Exposición «Lourdes». En la casa social de la Congregación de Hijas de María Inmaculada, inauguración de la exposición «Lourdes». Permanecerá abierta del 8 al 13 de septiembre de 18.00 a 20.30 horas. Organiza la Congregación de Hijas de María Inmaculada. Colabora el Ayuntamiento de Vila-real.
18.00 h - Tardeo con discomóvil. En la c/ Cervantes, 26, tardeo con discomóvil con DJ Palmito en la Peña Feixuc. Organizan la Comisión de Peñas y la Peña Feixuc.
18.00 h - Campaña de reciclaje. Recicla antes de que se corte el alioli. De 18.00 a 20.00 h, punto informativo en la pl. Major durante la elaboración del alioli, a cargo del equipo de educadores ambientales de los servicios de recogida y limpieza. Colabora la Junta de Fiestas. Patrocinan la Concejalía de Servicios Públicos y UTE Vila-real.
18.00 h - Exhibición de toreo de salón. Celebración de una exhibición de toreo de salón por parte de los alumnos de la Escuela Taurina de la Diputación de Castellón.
18.15 h - Entrega del Premio Mortero del Año 2025. En la pl. Major, entrega del Premio Mortero del Año 2025, para Juan Broch Esteller y Enrique González Arroyo a título póstumo. Organiza la Junta de Fiestas. Patrocinan Fundació Caixa Rural Vila-real, La Cooperativa y la Junta de Fiestas.
18.30 h - X Elaboración de alioli antes de la xulla, Fiesta de Interés Turístico Provincial. En la pl. Major, X Elaboración de alioli antes de la xulla, Fiesta de Interés Turístico Provincial. Organiza la Junta de Fiestas. Patrocinan Fundació Caixa Rural Vila-real, La Cooperativa y la Junta de Fiestas.
18.30 h - Jugant, jugant, con encierro infantil. En la zona de cadafals, Jugant, jugant, actividades para los pequeños, con encierro infantil de carretillas, capeas, concurso de recortes y regalos, a cargo de Bou per la Vila. Organiza la Junta de Fiestas.
18.30 h - Bingo popular. En la c/ Comunió, 12, en el local de la Peña Xarxaua, bingo popular. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Xarxaua.
19.00 h - Novena. En la iglesia Arciprestal, novena a la Virgen de Gracia y misa.
20.00 h - Cena de xulla de sobaquillo. En la sede de la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà (ctra. Onda, 15), cena de xulla de sobaquillo. A las 22.00 h, baile. Organiza la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà.
20.00 h - Animación de la Nit de la Xulla. Animación de la Nit de la Xulla a cargo de charangas de Vila-real que recorrerán las calles y acompañarán a peñas y vecinos para amenizar la noche. Organiza la Junta de Fiestas.
21.00 h - Xulla tradicional. Xulla tradicional por las calles de la ciudad, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial.
21.00 h - Cena de xulla de sobaquillo y, a continuación, baile. En la sede de la Asociación de Pensionistas y Jubilados El Prado, cena de xulla de sobaquillo. A continuación, baile.
23.30 h - Noche de monólogos. En la c/Piedad, 20, en el local de la Penya L’Esquella, noche de monólogos con Manu Baeza. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña L’Esquella.
23.59 h - Xulla Fest Beu i Fuig. En la c/ Salvador, 62, Xulla Fest Beu i Fuig, con el DJ Geri Hawk, por el 35.º aniversario de la peña. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Beu i Fuig.
00.00 h - Discomóvil con DJ. En la c/ Comunió, 12, en el local de la Peña Xarxaua, discomóvil con DJ. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Xarxaua.
00.00 h - Fiesta Reggaeton Old School. En el Recinto de la Marcha, Fiesta Reggaeton Old School. Organiza la Junta de Fiestas.
00.30 h - Festa Noche de la Xulla con discomóvil. En la c/ Exèrcit, 3, en el local de la Penya Fem Festa, festa Noche de la Xulla Fem Festa con discomóvil. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Fem Festa.
MARTES 9 DE SEPTIEMBRE
10.30 h - Subida al campanario. En la iglesia Arciprestal, subida al campanario. Horario: de 10.30 a 13.00 h. Organiza la Junta de Fiestas.
11.00 h - XXII Campaña de sensibilización. En la pl. Major, XXII Campaña de sensibilización ACUDIM con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de una ciudad accesible. Organiza la Asociación ACUDIM.
17.00 h - Subida al campanario. En la iglesia Arciprestal, subida al campanario. Horario: de 17.00 a 19.00 h. Organiza la Junta de Fiestas.
18.00 h - Merienda y baile. En la sede de la Asociación de Pensionistas y Jubilados El Prado, merienda para los socios y las socias. A continuación, baile.
18.30 h - Toro por la vila y suelta de vaquillas. Toro por la vila con dos toros, el primero exhibido por la ACT Octavio Chacón de la ganadería de Passanha, de nombre PIRATA, y el segundo, exhibido por la ACT 1 Bou + de la ganadería de Marcelino Acosta Cañas, de nombre GADITANO. A continuación, vaquillas por la vila de la ganadería de Capota.
18.00 h - XIII Encuentro de Gracias y XI de gemelos. En la plazoleta de la iglesia Arciprestal, XIII Encuentro de Gracias y XI de gemelos. Discurso a cargo de M. Gràcia Molés, Colla Gegantera. Además, se repartirán chapas, horchata y fartons. Organiza la Junta de Fiestas.
18.30 h - Pasacalle con las peñas.. En la Plaza Mayor, concentración de peñas con disfraces. A continuación, pasacalle con charangas. Organizan la junta de Fiestas y la Comisión de Peñas.
19.00 h - Novena. En la iglesia Arciprestal, novena a la Virgen de Gracia y misa.
20.30 h - Cena de sobaquillo con disfraces. En la plaza Mayor, cena de sobaquillo para peñas con disfraces. Organizan la Junta de Fiestas y la Comisión de Peñas.
22.00 h - Refréscate 0 %. En la plaza Major, ven a disfrutar de cócteles saludables, sin alcohol y gratuitos. Patrocina el Ayuntamiento de Vila-real, la Concejalía de Sanidad y UPCCA.
23.00 h - GenZ + La Freska. En la plaza Mayor, actuación de GenZ + La Freska.Organizan la Junta de Fiestas y la Comisión de Peñas.
23.00 h - Toro embolado. Toro embolado con los toros de la tarde. Organiza la Junta de Fiestas.
MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE
13.30 h -Fiesta de la tercera edad y, a continuación, baile con Trío Trébol. En el Centro de Congresos, Ferias y Encuentros, fiesta de la 3.ª edad, con paella monumental y, a continuación, baile con Trío Trébol. Organiza y patrocina la Junta de Fiestas y colabora Caixa Rural Vila-real.
18.00 h - Gala de la moda de Vila-real. En la plaza Major, Gala de la moda de Vila-real, desfile de modelos. Tiendas participantes: Ciclos Faustin, Elegans Moda, Cànem Moda, Paquetería - Mercería Olmos, Marinna’s, A1F Sport, Complementos Fortuño, Needles&Pins, Bessa Principesa, Tienda Oficial del Villarreal CF, Organdí Moda Infantil, Pieter Van Beck. Entreactos: Grup Ball Inclusiu. Producción: Carmen Álvarez. Estilismo: Estilistas Gloria Miró y Anabel Monzó. Floristería: Signia. Coordina: Gloria Miró. Organizan la Concejalía de Comercio y la Junta de Fiestas
18.30 h - Bou per la Vila y suelta de vaquillas. Toro por la vila con dos toros, el primero exhibido por la ACT Amics de Centelles de la ganadería de Sergio Centelles, de nombre MAESTRITO II, y el segundo, exhibido por la ACT Gent Jove Vila-real de la ganadería de El Parralejo, de nombre ILUMINADO. A continuación, vaquillas por la vila de la ganadería de Capota. Organiza la Junta de Fiestas.
19.00 h - Novena. En la iglesia Arciprestal, novena a la Virgen de Gracia y misa.
19.00 h - DJ Sales en la Asociación Cultural Flamenca Andaluza. En la sede de la Asociación Cultural Flamenca Andaluza de Vila-real, DJ Sales, con sevillanas, rumbas y mucho más. Rebujito para las personas asistentes
19.30 h - Serenata a la Mare de Déu de Gràcia. En la iglesia Arciprestal, tras finalizar la novena y misa, serenata a la Virgen de Gracia organizada por sus camareras, la Asociación de Hijas de María del Rosario, que a través de su Junta le rendirán homenaje ofreciéndole poesías de mosén Vicent Gimeno i Estornell con el acompañamiento del coro de la parroquia de Santa Sofía. Colabora la Concejalía de Tradiciones del Ayuntamiento de Vila-real.
20.00 h - Correfoc. En la plaza de la Vila, correfoc, con Dimonis de la Plana, por la pl. Vila, Ramón y Cajal, av. Murà, Cardenal Tarancón hasta la c/ Mare Maria Rosa Molas. Organiza la Junta de Fiestas.
20.30 h - Toro de fuego. Toro de fuego para los más pequeños, patrocinado por la ACT Amics del Bou. Organiza la Junta de Fiestas.
22.00 h - Refréscate 0%. En el Recinto de la Marcha, ven a disfrutar de cócteles saludables, sin alcohol y gratuitos. Patrocina el Ayuntamiento de Vila-real, la Concejalía de Sanidad y la UPCCA.
23.00 h - Encierro de toros embolados. Encierro de toros embolados, organizado por la ACT Amics del Bou, con toros de la ganadería de Mansilla. A continuación, toro embolado con los toros de la tarde. Organiza la Junta de Fiestas.
23.30 h - Noche de folclore mexicano. En la plaza Major, Noche de folclore mexicano. Patrocina y organiza la Junta de Fiestas.
JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE
12.30 h - Entrada y suelta de vaquillas. Entrada y suelta de vaquillas, a cargo de la ganadería de Benavent, por las calles Zumalacárregui, Salvador y zona de cadafals.
14.00 h - Comida de hermandad de la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà. En la sede de la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà, elaboración de fideuá para comer. Organiza la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà. A continuación baile.
15.30 h - Día del cine. En Multicines Sucre de Vila-real, Día del cine. Todas las exhibiciones a 3,50 euros (exhibiciones en 3D: 5,00 euros). Proyecciones por la tarde. Reserva las entradas en http://www.sucrecines.com.
18.30 h - Vaquillas por la vila. Suelta de vaquillas por la vila, a cargo de la ganadería de Benavent. Organiza la Junta de Fiestas.
18.30 h - Serenata a la Virgen de Gracia. En la iglesia Arciprestal, serenata a la Virgen de Gracia, con el cántico del santo rosario, de la mano del coro de la iglesia Arciprestal, dirigido por Juanjo Peláez. Organiza la Congregación de Hijas de María Inmaculada. Colabora la. . Concejalía de Tradiciones del Ayuntamiento de Vila-real.
19.00 h - Novena. En la iglesia Arciprestal, novena a la Virgen de Gracia y misa.
19.00 h - Concierto de piano. En el salón de actos de la Fundació Caixa Rural, concierto de piano. Organiza la Sociedad de Música Académica y el Ayuntamiento de Vila-real.
20.00 h - Ball de plaça. En la pl. Vila, 22.º aniversario de la revitalización del ball de plaça de Vila-real, organizado por el Grupo de Danzas El Raval. Patrocina la Junta de Fiestas.
21.00 h - Toro embolado. Embolada de un toro de corro, de la ganadería Benavent. La embolada será en el cruce de las calles Betxí, Molí y Raval del Carme, a cargo de la Colla d’Emboladors Hermanos Batalla. Organiza la Junta de Fiestas.
21.00 h - 33.ª Noche de peñas con tombet de toro. En el Recinto de la Marcha, 33.ª Noche de peñas con tombet de toro. Organizan la Junta de Fiestas y la Comisión de Peñas. Patrocina Ruralnostra.
22.00 h - Teatro Tabola. En el Auditorio Municipal Músico Rafael Beltrán Moner, teatro a cargo del grupo de teatro Tabola con la representación de los sainetes valencianos De rebot y La tia Pepa Tona. Colaboran las concejalías de Cultura y Tradiciones.
00.00 h - Orquesta Mónaco Party y, a continuación, discomóvil. En el Recinto de la Marcha, actuación de la orquesta Mónaco Party. A continuación, en la carpa, macrodiscomóvil Dembow Crazy Night. Organizan la Junta de Fiestas y la Comisión de Peñas.
VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE
12.30 h - Entrada y suelta de vaquillas. Entrada y suelta de vaquillas, a cargo de la ganadería de El Cid, organizada por la ACT El Barranquet, por las calles Zumalacárregui, Salvador y zona de cadafals. Organiza la Junta de Fiestas.
17.00 h - Alejandro Díaz y su grupo. En la c/ Pare Molina, 2, esquina con la c/ Pere III, Alejandro Díaz y su grupo. Organizan las tascas de Vila-real.
17.30 h - Concierto solidario a beneficio de la Asociación de Personas con Diversidad Funcional a cargo de Alejandro Díaz y Silver Fox. En la c/ Betxí, 13, Vaso solidario en la c/ Betxí con la actuación de los grupos Alejandro Díaz y Silver Fox. Organizan las peñas La Llimonaeta, La Barreja, La Penya i la Bèstia y Dona-li al Play a beneficio de Som com tu - Asociación de Personas con Diversidad Funcional.
18.00 h - Trabuc Bresquilla Fest. En la c/ Zumalacárregui, 18, Trabuc Bresquilla Fest. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Trabuc.
18.00 h - Tardeo Peña Tifó con DJ Marc Vilanova. En la c/ Lluís Vives, 5, tardeo Peña Tifó con DJ Marc Vilanova. ¡Ven a disfrutar de un ambiente espectacular con buena música y mejor compañía! Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Tifó.
18.00 h - Xafarrà Fest vol. I. En la c/ Teruel, 7, tardeo Xafarrà Fest vol. I, con los DJ Oz, esto no es Kansas. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Penya Xafarrà.
18.00 h - VI Marcha solidaria Holi Colors. En la pl. Major, inicio de la VI Marcha solidaria Holi Colors Mánchate por la cura, con el siguiente recorrido: pl. Major, c/ Ramón y Cajal, av. Murà, av. Pius XII, calles Furs de València, Constitució, Pare Luis María Llop, paseo de la Estació, Ramón y Cajal y pl. Major. Organiza Conquistando Escalones. Inscripción previa con donativo de 8 € en conquistandoescalones.org.
18.30 h - Suelta de vaquillas. Suelta de vaquillas, a cargo de la ganadería de El Barquero, por la zona de cadafals, organizada por la ACT El Barranquet. Patrocina y organiza la Junta de Fiestas.
18.30 h - Tardeo. En la c/ Tremedal, 42, tardeo Xorles en Borles, con la actuación del grupo Jarana. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Xorles en Borles.
18.30 h - Bingo musical. En la c/ Crist de la Penitència, 81, en el local de la Penya Fotuts, bingo musical. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Fotuts.
19.00 h - Actuación en directo. En la c/ Pere Gil, 11, actuación de Los Dalton. Ofertas en la cerveza. Organiza el bar Bárbaro.
19.00 h - Novena. En la iglesia Arciprestal, novena a la Virgen de Gracia y misa.
19.30 h - Tardeo en la zona food truck. En el jardín de Jaume I, en la zona food truck, concierto en directo del grupo Rumba Sierra.
20.00 h - Actuación del dúo Yotoco Son. En la pl. Aliaga, 12, bajo, concierto del dúo Yotoco Son. Organiza el bar La Creu.
20.30 h - Toro embolado. Embolada de un toro de corro, de la ganadería de El Barquero, organizada por la ACT El Barranquet. Organizan la Junta de Fiestas y la ACT El Barranquet.
21.00 h - XXIII Macrocena de sobaquillo de vecinos y vecinas de Vila-real. En el parque de la Maiorasga, XXIII Macrocena de sobaquillo de vecinos y vecinas de Vila-real. Los tiques se pueden reservar en las sedes de las asociaciones de vecinos y en la Casa de la Fiesta hasta el 2 de septiembre. Precio del tique: 1 €, da derecho a silla y sitio en la mesa, bebida y porrat. Con sorteo de regalos. Colaboran las asociaciones de vecinos y la Fundació Caixa Rural Vila-real. Organiza y patrocina la Junta de Fiestas.
22.00 h - Discomóvil. Discomóvil 15.º aniversario Peña Xafarot. Organizan la Comisión de Peñas y la Peña Xafarot. Colabora Ruralnostra.
22.30 h - Into Orquesta. En el parque de la Maiorasga, actuación del grupo de baile de la AAVV Barrio del Hospital y, a continuación, de la Into Orquesta. Organizan y patrocinan la Concejalía de Participación Ciudadana y la Junta de Fiestas.
23.00 h - Actuación del Mago Larsen, Tonterías profesionales. En la c/ Betxí, 8, actuación del Mago Larsen, Tonterías profesionales, con motivo del 25.º aniversario de la Peña Sursum Corda, disfrutaremos de un espectáculo lleno de magia y humor para todos los públicos. Organiza la Comisión . . de Peñas y colabora la Peña Sursum Corda.
23.30 h - Actuación en directo de Apologia. En la pl. Major, actuación del grupo vila-realense Apologia. Organiza la Junta de Fiestas.
23.30 h - Fiesta de aniversario. En la c/ Zumalacárregui, fiesta 18.º aniversario Peña La Mare dels Locos. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña La Mare del Locos.
23.30 h - II Vermelló Fest. En la c/ Torre Motxa, 4, II Vermelló Fest con el DJ Rojo Pastel. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña El Vermelló.
23.30 h - Vaquillas enfundadas. Vaquillas enfundadas en la zona de cadafals, a cargo de la ganadería de Capota. Patrocina y organiza la Junta de Fiestas.
00.00 h - Discomóvil Trecalà Fest. En la c/ Climent, 8, Trecalà Fest, discomóvil. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Trecalà.
00.00 h - Actuación de Resurrección Pop Rock. En la c/ Zumalacárregui, 14, actuación de Resurrección Pop Rock. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña El Balconet.
00.00 h - TRVC Fest amb el DJ Marc Ferrer. En la c/ Cervantes, 13, TRVC Fest con el DJ Marc Ferrer. Organiza la Comisión de Peñas i colabora la Penya El Travaluc.
00.00 h - Electro Latino Macro Festival. En el Recinto de la Marcha, Electro Latino Macro Festival. Organiza la Junta de Fiestas.
SÁBADO 13 DE SEPTIEMBRE
11.00 h - Entrada y suelta de vaquillas. Entrada y suelta de vaquillas por la zona de cadafals, de la ganadería de Laura Parejo. La entrada será por toda la vila y, seguidamente, la suelta de vaquillas será en la zona de cadafals. Patrocina y organiza la Junta de Fiestas.
11.00 h - Jugant, jugant. En el parque de la Maiorasga, Jugant, jugant, actividades para los pequeños con fiesta de la espuma, con Happy. Organiza la Junta de Fiestas.
12.30 h - Vermut popular. En la c/ Comunió, 12, en el local de la Peña Xarxaua, vermut popular. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Xarxaua.
14.00 h - Comida de hermandad de la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà. En el restaurante Els XIII, comida de hermandad de la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà. Organiza la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà. A continuación, baile en la sede de la asociación.
17.00 h - Ajedrez en la calle. En la pl. Mayor, ajedrez en la calle. Organiza el Club de Ajedrez Vila-real. Colaboran las concejalías de Deportes y Juventud.
17.00 h - Tardeo con DJ. En la c/ Sant Joan, en el cruce con la c/ Josep Ramon Batalla, en la Peña Malfardats, III Jaleo Tardeo con DJ Amish. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Malfardats.
17.00 h - III Fiesta remember solidaria a beneficio de Aspanion con los DJ JL Marín, A. Viñes, Pascual Roca, Vicente Añó y DJ invitados. En la c/ Alfred Nobel, III Fiesta remember solidaria a beneficio de Aspanion con los DJ JL Marín, A. Viñes, Pascual Roca, Vicente Añó y DJ invitados. Organizan la Comisión de Peñas y Peña No Problem.
17.00 h - Comida de hermandad y fiesta. En la c/ Ecce Homo, 61, fiesta Galisifori, comida de hermandad y festival de DJ, Pit&Rix y amigos. Organiza la Comisión de Peñas y colaboran las peñas Sifó y Desori.
17.00 h - DJ Palmito y Esteban. En la c/ Pare Molina, 3, esquina con la c/ Pere III, actuación de DJ Palmito y Esteban. Organizan las tascas de Vila-real.
17.30 h - III Cariñena Fest con el DJ Alex Marchal. En la c/ Carinyena, 2, III Cariñena Fest con el DJ Alex Marchal. Organiza la Comisión de Peñas y colaboran las peñas Sarau, Burladero y La Tronà.
18.00 h - Repique manual de campanas. En el campanario de la basílica de San Pascual, repique manual de campanas con el toque del avemaría repicada a cargo del grupo de Amigos de las Campanas de San Pascual.
18.00 h - Tardeo. En la c/ Benicarlo, 40, tardeo en la Peña Capçots con DJ Guzmán. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Capçots.
18.30 h - Actuación del grupo Moron 5. En la c/ Salvador, 62, actuación del grupo Moron 5, pop y rock español en el 35.º aniversario de la Peña Beu i Fuig. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Beu i Fuig.
18.30 h - Toro por la vila. Toro por la vila. Se exhibirá primero un toro de la ganadería de El Pilar, de nombre Lirillo. Seguidamente se exhibirá un toro de la ganadería de La Campana, de nombre Nivelador, y . . finalmente un toro patrocinado por la Comisión de Peñas de la ganadería de Jandilla, de nombre Botinero.
18.30 h - Tardeo. En la c/ Bisbe Rocamora, 1, tardeo en la Peña Els Xopos con el grupo musical Meydeys. Organiza la Comisión de Peñas i colabora la Peña Els Xopos.
18.30 h - Actuación musical. En la c/ Comunió, 12, tardeo 15.º aniversario de la Peña Xarxaua con el Grupo Chanela. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Xaragua.
19.00 h - Tardeo. En la c/ Pietat, 20, tardeo en la Peña L’Esquella con el grupo Culpables. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña L’Esquella.
19.00 h - Novena. En la iglesia Arciprestal, novena a la Virgen de Gracia y misa.
19.30 h - Tardeo en la zona food truck. En el jardín de Jaume I, en la zona food truck, concierto en directo del grupo Impostores.
20.00 h - Cena de sobaquillo. En la sede de la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà (ctra. Onda, 15), cena de sobaquillo. A continuación, baile. Organiza la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà.
20.30 h - Gegants de festa. En la pl. Vila, Gegants de festa, pasacalle con charanga por el recinto de la vila. Organiza la Colla Gegantera de Vila-real y colaboran las concejalías de Fiestas y Tradiciones.
23.30 h - Toro embolado. Toro embolado con los toros exhibidos por la tarde. Las cuadrillas encargadas de embolar los toros serán Emboladors Els David’s y Emboladors Betxí. Patrocina y organiza la Junta de Fiestas.
23.30 h - Fiesta con discomóvil. En la c/ Bisbe Rocamora, 46, fiesta Brava Closing. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Bravatell.
00.00 h - Concierto de Rafa Sánchez y La Guardia. En la pl. Major, concierto de Rafa Sánchez y La Guardia. Patrocina y organiza la Junta de Fiestas.
00.00 h - Macro Closing Fest. En el Recinto de la Marcha, Macro Closing Fest. Organiza la Junta de Fiestas.
00.00 h - Actuación con DJ. En la c/ Ecce Homo, 45, discomóvil 10.º aniversario L’Estrepit con DJ Marc Ferrer. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña L’Estrèpit.
DOMINGO 14 DE SEPTIEMBRE
07.00 h - Desmontaje de cadafals. Desmontaje de cadafals.
10.00 h - XXV Concentración de SEAT 600 y vehículos clásicos. En el parque de la Maiorasga, XXV Concentración de SEAT 600 y vehículos clásicos. Organiza la Asociación Cultural Socarrats con la colaboración del Antic Motor Club Castelló. Organiza la Junta de Fiestas.
10.30 h - Jugant, jugant, fiesta del agua. Summer Splash. En el Termet de la Virgen de Gracia, Jugant, jugant, Summer Splash, fiesta del agua con tobogán acuático. Hay que llevar toalla, bañador y flotador. Organiza la Junta de Fiestas. Patrocina Facsa.
12.00 h - Entrega de premios de la XXV Concentración de SEAT 600 y vehículos clásicos. En el parque de la Maiorasga, entrega de premios de la XXV Concentración de SEAT 600 y vehículos clásicos. A continuación, desfile por el siguiente itinerario: parque de la Maiorasga, avenidas de Francesc Tàrrega, Pius XII, Itàlia, Arcadi Garcia Sanz, c/ Matilde Salvador, av. Itàlia, c/ Sant Manuel, c/ Vicente Sánchiz, c/ Joan Baptista Llorens, av. Castelló, av. Grècia y parque de la Maiorasga. Organiza la Junta de Fiestas y la Asociación Cultural Socarrats con la colaboración del Antic Motor Club Castelló.
16.30 h - Novena. En la iglesia Arciprestal, último día de novena a la Virgen de Gracia.
16.50 h - Ofrenda. En la iglesia Arciprestal, ofrenda de flores a la Virgen de Gracia, realizada por la reina y las damas de la ciudad.
17.00 h - Procesión de retorno de la imagen. Procesión de retorno de la imagen de la patrona hasta la ermita.
20.30 h - Actuación Falete. En la pl. Major, actuación de Falete. Organiza y patrocina la Junta de Fiestas.
22.00 h - Traca final de fiestas y, a continuación, Vakalenta y Reality Show. Traca final de fiestas, desde la basílica de San Pascual hasta el Ayuntamiento. A continuación, las charangas Vakalenta y Reality Show desfilarán por la pl. Major y las calles Major Sant Doménec, Raval del Carme, Cardenal Tarancón y jardín de Jaume I
22.30 h - Castillo final de fiestas. En el jardín de Jaume I, castillo final de fiestas a cargo de la pirotecnia Peñarroja, patrocinado por la Junta de Fiestas.
