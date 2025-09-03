Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cultura, música i pedalada es donen cita a Benassal aquest dimecres, amb l’arribada de Bicifolk

Aquesta etapa inclou un concert a la plaça de l’Ermita de Sant Libori, a les 19.30 hores

El Bicifolk arriba aquest dimecres a la localitat de Benassal.

El Bicifolk arriba aquest dimecres a la localitat de Benassal. / Mediterráneo

Concha Marcos

Benassal

Benassal acull aquest dimecres, 3 de setembre una de les etapes de la cinquena edició de Bicifolk, la ruta que combina bicicleta i música popular en el seu recorregut per pobles de l’Alt Maestrat i la Plana Alta. L’etapa de Benassal compta amb un concert a la plaça de l’Ermita de Sant Libori a les 19.30 hores, en una jornada que converteix el municipi en punt de trobada entre cultura, música i natura.

Fins al 6 de setembre

Bicifolk 2025 se celebra de l’1 al 6 de setembre i recorre les localitats de Benlloch, Atzeneta del Maestrat, Benassal, Albocàsser, Cabanes i Vilafamés. L’eix vertebrador d’aquesta iniciativa és la música de tradició oral, amb l’objectiu de gaudir de les cançons allà on van nàixer i compartir cants, tocs, balls i cançoners. Tot això amb un esperit de respecte cap al medi ambient i la gent que acull els participants.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents