Cultura, música i pedalada es donen cita a Benassal aquest dimecres, amb l’arribada de Bicifolk
Aquesta etapa inclou un concert a la plaça de l’Ermita de Sant Libori, a les 19.30 hores
Benassal acull aquest dimecres, 3 de setembre una de les etapes de la cinquena edició de Bicifolk, la ruta que combina bicicleta i música popular en el seu recorregut per pobles de l’Alt Maestrat i la Plana Alta. L’etapa de Benassal compta amb un concert a la plaça de l’Ermita de Sant Libori a les 19.30 hores, en una jornada que converteix el municipi en punt de trobada entre cultura, música i natura.
Fins al 6 de setembre
Bicifolk 2025 se celebra de l’1 al 6 de setembre i recorre les localitats de Benlloch, Atzeneta del Maestrat, Benassal, Albocàsser, Cabanes i Vilafamés. L’eix vertebrador d’aquesta iniciativa és la música de tradició oral, amb l’objectiu de gaudir de les cançons allà on van nàixer i compartir cants, tocs, balls i cançoners. Tot això amb un esperit de respecte cap al medi ambient i la gent que acull els participants.
- Un toro se lleva por delante parte de una emblemática fuente en un pueblo de Els Ports
- Susto en Alcalà de Xivert: diez vacas se escapan del camión y campan por el pueblo
- Persecución de película contra dos ‘narcos’ en la playa de Almassora
- Ya se han recuperado cinco de las diez vacas que se escaparon de un camión en Alcalà
- Castellón suma 16 pueblos de menos de 100 habitantes en la última década: estos son
- Vila-real blinda más de 300 palmeras del casco urbano ante la destructiva amenaza del voraz picudo rojo
- El aeropuerto de Castellón ultima la implantación del cobro por el aparcamiento: ya tiene fecha
- Cerco a la pesca furtiva en Castellón: pillado con cien ejemplares y miles de euros en daños