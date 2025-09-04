Moncofa alarga el verano con actos de todo tipo en septiembre: toda la programación

En setembre, continua l’estiu a Moncofa. Es el nombre de la programación cultural con la que el Ayuntamiento alargará durante todo este mes su programación estival, con propuestas para todas las edades y el objetivo de consolidar la localidad como un referente de dinamización turística y cultural también más allá de los meses de verano.

La programación arranca este jueves con el taller de acuarelas “Art a la vora de la mar”, en la plaza dels Clucs. El 5 de septiembre tendrá lugar la Cena Estellés, un encuentro popular de pa i porta, organizado en la ermita con la colaboración de asociaciones y comercios locales. Durante el fin de semana del 6 y 7 de septiembre, la localidad acogerá el Living Lab, un festival de arte marítimo, ciencia y biodiversidad con talleres y actuaciones musicales. Los más pequeños, podrán disfrutar el sábado 6 del cuentacuentos, coincidiendo con la grabación del podcast Marte puede esperar, mientras que el domingo habrá actividades y juegos infantiles en la plaza Na Violant d’Hongria.

La semana siguiente se abrirá con la visita guiada “Moncofa: un paseo por la villa” el 11 de septiembre, que partirá desde la ermita a las 19:30 horas (inscripciones en la oficina de turismo). El 12 de septiembre, la programación hace una llamada a la solidaridad para la donación de sangre en el Polifuncional, de 16:30 a 20:30 horas, mientras que el 13 de septiembre llegará el turno del espectáculo Malabares Clown en la plaza Na Violant d’Hongria. El domingo 14 de septiembre volverá la tarde infantil con toro mecánico, hinchables, futbolín, pintacaras y música.

El 18 de septiembre Moncofa se volcará en la Marcha por el Alzhéimer, con salida desde el Centre Savia a las 11 horas. Finalmente, el 21 de septiembre se celebrará la Media Maratón Moncofa, con salida en la plaza de la Constitución a las 9 horas, que convertirá al municipio en punto de encuentro para los aficionados al atletismo (inscripciones en http://hj-crono.es).

Exposiciones

A todo ello se suman las exposiciones que acoge la Sala Pleamar, con muestras de José Rius Alacreu, Olha Kuznietsova, José Vicente Tamborero y Josefina Roselló y Román De Oro a lo largo del mes, además de las IX Jornadas gastronómicas de l’arròs i la paella.

La concejala de Cultura y de Turismo, Ilenia Begnozzi, ha destacado que “esta programación es un ejemplo del esfuerzo que hacemos desde el Ayuntamiento para que Moncofa siga siendo un pueblo vivo, dinámico y atractivo, también más allá de los meses de julio y agosto. Queremos que septiembre se convierta en un mes de referencia para el turismo cultural y familiar, con actividades que fomentan la participación, la convivencia y el orgullo de pueblo”.