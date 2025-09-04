Primer avance del programa de fiestas de Santo Tomás en Benicàssim

Benicàssim cuenta los días para la celebración de sus fiestas en honor a Santo Tomás, que se celebrarán del 19 al 28 de septiembre. El volteo de campanas a mediodía anunciará el viernes 19 el inicio de los festejos, con el que arrancará una intensa programación que se prolongará durante diez días y que reunirá a los benicenses en torno a la música, la pólvora y las tradiciones más arraigadas.

La proclamación de Marta Mas Dinten y Ariadna Galán Zorrilla como reinas de las fiestas marcará esa primera jornada festiva, en un acto solemne en el que también recibirán el protagonismo festeros y festeras. La cita servirá para abrir de manera oficial un programa que combina emoción, diversión y momentos de hermandad.

El ambiente popular tomará fuerza con el día de las peñas, que incluirá pasacalles, la comida monumental de hermandad y el Gran Prix en el recinto ferial, además del homenaje que la Asociación de Jubilados de la Garrofera brindará a sus socios de más de 90 años.

La fiesta del agua pondrá la nota refrescante a la mañana del domingo, con tobogán acuático, hinchables, juegos y espuma en el entorno de la iglesia de Santo Tomás. La música no faltará con el concierto de la Unión Musical Santa Cecilia y habrá cena de sobaquillo.

El día grande en honor al patrón de la iglesia llegará con pasacalle, misa y procesión por las principales calles. Durante el resto de la semana se desplegará un programa que supera el centenar de propuestas y que abarca desde los festejos taurinos a las exhibiciones culturales, pasando por torneos deportivos, disfraces y conciertos.

El final de las celebraciones llegará con la misa y la comida de homenaje a los mayores. Como colofón, un pasacalle de correfocs a cargo de Els Deus del Foc recorrerá el municipio hasta la playa de la Torre Sant Vicent, donde un castillo de fuegos pondrá el broche.

La alcaldesa, Susana Marqués, destaca que, «las fiestas en honor a Santo Tomás de Villanueva, son un momento muy esperado por todos los vecinos, que marcan el final de un intenso verano en Benicàssim. Son días para compartir, para disfrutar con la familia y los amigos, pero también nos dan la oportunidad de cuidar y mantener vivas nuestras tradiciones.

La edila de Fiestas, Elena Llobell, pdestaca «la encomiable labor de la comisión para potenciar las tradiciones benicenses que incluye una colaboración continua con las peñas del municipio, el tejido asociativo y la implicación de los empresarios hosteleros para enriquecer el programa festivo».