Benicàssim revive el modernismo con el inicio de la Belle Époque

Benicàssim transporta este fin de semana a la Belle Époque tras la inauguración este viernes del evento, que cada año atrae a miles de personas a la Ruta de las Villas y convierte el paseo Pilar Coloma en un escenario modernista.

El mercado, las exposiciones en Villa Elisa y las recreaciones históricas marcaron la jornada, con pasacalles, espectáculos y el estreno del globo aerostático Giffard como principales atractivos. La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ensalzó este viernes durante su visita la trayectoria de la Belle Époque, asegurando que se trata de «una experiencia cultural inmersiva que fusiona la historia y elegancia, en el incomparable entorno de las villas del paseo marítimo».

La dirigente provincial destacó que se ha consolidado como «una referencia en la recreación histórica y la puesta en valor del patrimonio modernista de Benicàssim». «Un gran evento que atraerá a miles de personas durante todo el fin de semana, consiguiendo, de este modo, dinamizar el municipio y alargar la temporada turística», añadió.

La alcaldesa, Susana Marqués, subrayó por su parte que «arranca la Belle Époque de Benicàssim, un auténtico viaje por el tiempo con el que durante todo el fin de semana a través de más de 40 actividades, actores, voluntarios y vecinos transforman el paseo Pilar Coloma en lo que fue Benicàssim a comienzos del siglo XX».

El programa continúa este sábado con pasacalles, desfiles y el espectáculo itinerante Les Pompiers a las 19.00 horas, además del concierto Entre palmeras y suspiros en Villa Amparo (20.30). El domingo se celebrará el concurso de pintura rápida, el baile del farolillo y fuegos artificiales frente a la playa.

Pincha en este enlace para consultar toda la programación.