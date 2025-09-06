La Belle Époque de Benicàssim deslumbra con desfiles y el globo aerostático
La Ruta de las Villas vivirá este domingo la clausura de la feria modernista con el Baile del Farolillo y el castillo de fuegos artificiales
Benicàssim ha vuelto a revivir este sábado la magia del modernismo con una jornada de la Belle Époque que ha llenado el paseo Pilar Coloma de pasacalles, espectáculos, mercado y recreaciones históricas.
Desde primera hora, vecinos y visitantes se han adentrado en la atmósfera de principios del siglo XX con el mercado modernista y las exposiciones del Grand Palais en Villa Elisa, mientras el carrusel Dentzel se ha convertido de nuevo en una de las atracciones más concurridas de la mañana y la tarde.
A partir de las 17.30 horas, la Unió Musical d’Orpesa ha puesto la banda sonora al inicio de la tarde en un pasacalles que ha acompañado al Desfile de las Naciones, uno de los momentos más esperados por el colorido de los trajes y la participación de colectivos locales.
El espectáculo itinerante The Nets ha sumado dinamismo al recorrido, mientras el concurso de vestimenta ha seguido muy activo con numerosas personas vestidas de época.
El ambiente festivo ha continuado con la aparición de Les Pompiers, que han recorrido la Ruta de las Villas entre el aplauso del público. Y el globo aerostático Giffard ha vuelto a elevarse sobre la playa, ofreciendo una de las imágenes más emblemáticas del evento, con multitud de personas aguandando cola para poder disfrutar de la atracción.
La jornada ha culminado con el concierto Entre palmeras y suspiros, frente a Villa Amparo, donde la música se ha convertido en protagonista del cierre de esta jornada.
Agenda domingo
La programación concluye este domingo con el concurso de pintura rápida por la mañana y nuevas actividades por la tarde, como el paseo de autoridades y embajadores (18.30 horas), el espectáculo itinerante The Nets (19.00) y el concierto Universal Dixie Vibes (previsto a las 20.00 horas).
El broche de oro lo pondrán el tradicional Baile del Farolillo (20.30) y los fuegos artificiales de clausura frente a la playa (20.55), que despedirán una cita ya consolidada como referente turístico y cultural de Benicàssim. n
