La Belle Époque baja el telón tras recibir a 25.000 visitantes durante el fin de semana

La Belle Époque de Benicàssim cerró este domingo una edición de gran éxito, que volvió a llenar de ambiente modernista el paseo Pilar Coloma durante todo el fin de semana. En concreto, según datos del Ayuntamiento, más de 25.000 personas se dieron cita en el evento.

La última jornada concluyó con el ya tradicional baile del farolillo, una de las imágenes más esperadas del certamen, que en esta ocasión coincidió con el eclipse lunar y sirvió de prólogo al espectacular castillo de fuegos que iluminó la playa frente a Villa Amparo.

La pareja ganadora del baile del farolillo de la Belle Époque 2025. / Eva Bellido

Durante el baile, entregaron los premios del concurso de pintura rápida. Gonzalo Romero se llevó el primero, José Luis Toribio el segundo y Núria Giménez el de menos de 18 años. La lluvia hizo acto de presencia de forma tímida, pero no impidió el desarrollo de ninguno de los actos previstos.

Entrega de los premios del concurso de pintura. / Eva Bellido

La jornada de este domingo estuvo marcada por la gran afluencia de público por la tarde, cuando el sol empezó a caer y la brisa marina invitaba a recorrer los puestos del mercado modernista o a disfrutar de los espectáculos itinerantes. Durante la mañana, la asistencia fue más reducida debido al fuerte calor, con muchos visitantes optando por la playa o la piscina, aunque el flujo constante de público confirmó la buena respuesta del certamen y redondeó un fin de semana de asistencia masiva.

Entre las actividades de ayer destacó el paseo de autoridades y embajadores, acompañado de recreaciones teatrales que trasladaron a los asistentes a finales del siglo XIX. También volvieron a causar sensación las actuaciones de calle como Les Pompiers y The Nets, que llenaron de color y música el paseo, antes de dar paso al concierto de Universal Dixie Vibes frente a Villa Amparo.

La atracción estrella en esta edición, como gran novedad, fue el globo aerostático Giffard, que se elevó junto a la playa.