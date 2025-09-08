Almassora inicia septiembre con una potente agenda cultural

Almassora arranca septiembre con fuerza cultural y una programación que llenará la agenda de propuestas para todos los públicos. Tras el verano, en el que se han programado cerca de un centenar de actividades culturales y deportivas, la localidad ofrece un nuevo calendario con espectáculos que prometen despertar el interés del público.

Música, teatro y arte en Viu la Vila

El ciclo Viu la Vila se celebrará del 19 al 21 de septiembre y llevará a la Vila música, teatro, circo, danza y arte en un fin de semana cultural que transformará las calles en un gran escenario.

Monólogo con Paco y Maite

El viernes 26 de septiembre, a las 19.30 horas, será el turno de Paco y Maite, un matrimonio muy popular en redes sociales que con su humor cotidiano y tradicional garantiza risas y carcajadas entre los asistentes.

Teatro infantil con La Casita de Chocolate

El domingo 28 de septiembre, a las 18.00 horas, la Casa de la Cultura acogerá la representación de La Casita de Chocolate, inspirada en el clásico de los Hermanos Grimm Hansel y Gretel. En esta versión, la bruja sobrevive en la misteriosa casita del bosque y trata de atraer a los niños, hasta que Greta, una joven que huye de las normas familiares, se encuentra con la tentadora construcción.

Entradas y acceso por obras

Las entradas para ambas propuestas ya están disponibles en entrades.almassora.es. Debido a las obras de reforma integral de la Casa de la Cultura, el acceso a los espectáculos se realizará por la calle San Salvador, número 37.