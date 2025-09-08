Peñíscola rinde homenaje a la Virgen de Ermitana entre bailes y loas

Peñíscola se encuentra inmersa en la celebración de sus días grandes dedicados a su patrona, la Virgen de Ermitana, una festividad que combina devoción, tradición y cultura popular.En la mañana de este lunes, la parroquia de Santa María acogió la misa en honor a la Virgen, a la que asistieron numerosos vecinos y visitantes, anticipando la intensa jornada festiva.

Tras la ceremonia religiosa, el Grup Cultural de Danses ofreció su primera actuación bailando al ritmo de la asociación Musical Virgen de Ermitana. La plaza y las calles del casco antiguo se llenaron de color, música y alegría, evidenciando el arraigo de estas tradiciones entre vecinos y turistas. Dansants y Llauradores deleitaron con sus tradicionales bailes a cientos de vecinos y visitantes que no quisieron perderse la gran celebración.

Por la tarde, la programación ha continuado con el octavo día del novenario, iniciado el pasado 1 de septiembre. A pesar de la inestable meteorología, los actos religiosos y culturales han seguido su curso su curso. Tras la misa vespertina, se ha realizado la tradicional procesión desde el santuario por las calles del casco antiguo de la Ciudad en el Mar.

Tras la misa vespertina, se ha realizado la tradicional procesión desde el santuario por las calles del casco antiguo de Peñíscola. / Alba Boix

Han acompañado a la imagen de la Virgen de Ermitana la banda de música de Peñíscola, los dansants, llauradorescavalletsperegrines y los grupos de moros y cristianos que protagonizan la conocida dansa-batalla. Durante la tarde, la lluvia ha hecho acto de presencia pero no ha impedido los actos.

La comitiva ha recorrido las calles engalanadas hasta llegar a la plaza de Armas de la localidad, donde los distintos colectivos culturales han dedicado sus tradicionales danses a la patrona.

Programa para el martes

Este martes, Peñíscola celebrará el Día de la Patrona. La programación comenzará a primera hora de la mañana con la ofrenda floral en el ermitorio y, tras la misa, los dansants desfilarán hasta la plaza del Ayuntamiento. Por la tarde, llegará el último día del novenario y, al acabar, tras la procesión regresarán los bailes a la plaza de Armas y las loas a la Virgen de Ermitana.