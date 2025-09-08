La Vall d'Uixó despedirá el verano con 'Arts by the Cave' y el concierto de Varry Brava
El Paratge de Sant Josep acoge el 12 y 13 de septiembre un festival gratuito con teatro, circo, danza y música en directo
La Vall d’Uixó cierra la temporada estival en el Paratge de Sant Josep con una programación gratuita para todos los públicos los días 12 y 13 de septiembre.
El Ayuntamiento y la empresa pública Emsevall han preparado dos propuestas destacadas: la primera edición del festival de artes escénicas 'Arts by the Cave' y el esperado concierto del grupo alicantino Varry Brava.
Festival Arts by the Cave
El viernes 12 de septiembre, la programación comenzará con un festival concebido para público infantil y familiar, que llevará al paraje muestras de circo, danza y teatro físico. A las 19.00 horas arrancará con Wanted, un espectáculo itinerante de improvisación que trasladará al público desde el acceso en barca hasta la pista de baile. A las 19.30 horas será el turno de Dance Explorer, que fomentará la interacción y participación del público, y a las 21.30 horas llegará Here we go, con una propuesta de circo y acrobacias para sorprender y divertir.
El consejero delegado de Emsevall, Javier Ferreres, ha animado a aprovechar la jornada completa, recordando que “el quiosco-cafetería estará abierto y es un buen momento para cenar entre el segundo y tercer espectáculo”.
Concierto de Varry Brava
El sábado 13 de septiembre, el broche final lo pondrá el concierto de Varry Brava, grupo indie-pop con influencias electrónicas y disco, que traerá a la Vall algunos de sus grandes éxitos. La banda alcanzó gran repercusión con su participación en el Benidorm Fest 2022 gracias a la canción Raffaella?, además de otros temas populares como No gires o Tierra para bailar.
Invitación al público
Ferreres ha animado tanto a los vecinos de la Vall como a los municipios de alrededor “a acercarse al Paratge de Sant Josep, que vamos a dinamizar con espectáculos de teatro de calle muy vistosos y con música muy actual”. Desde compañías como Rytme y Xa! Teatre también han mostrado su apoyo a esta nueva propuesta.
