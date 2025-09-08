Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Vall d'Uixó despedirá el verano con 'Arts by the Cave' y el concierto de Varry Brava

El Paratge de Sant Josep acoge el 12 y 13 de septiembre un festival gratuito con teatro, circo, danza y música en directo

Concha Marcos

La Vall

La Vall d’Uixó cierra la temporada estival en el Paratge de Sant Josep con una programación gratuita para todos los públicos los días 12 y 13 de septiembre.

El Ayuntamiento y la empresa pública Emsevall han preparado dos propuestas destacadas: la primera edición del festival de artes escénicas 'Arts by the Cave' y el esperado concierto del grupo alicantino Varry Brava.

Presentación de Arts by the Cave y del concierto de Varry Brava, que clausurarán la temporada de verano en el Paratge de Sant Josep.

Festival Arts by the Cave

El viernes 12 de septiembre, la programación comenzará con un festival concebido para público infantil y familiar, que llevará al paraje muestras de circo, danza y teatro físico. A las 19.00 horas arrancará con Wanted, un espectáculo itinerante de improvisación que trasladará al público desde el acceso en barca hasta la pista de baile. A las 19.30 horas será el turno de Dance Explorer, que fomentará la interacción y participación del público, y a las 21.30 horas llegará Here we go, con una propuesta de circo y acrobacias para sorprender y divertir.

El consejero delegado de Emsevall, Javier Ferreres, ha animado a aprovechar la jornada completa, recordando que “el quiosco-cafetería estará abierto y es un buen momento para cenar entre el segundo y tercer espectáculo”.

Concierto de Varry Brava

El sábado 13 de septiembre, el broche final lo pondrá el concierto de Varry Brava, grupo indie-pop con influencias electrónicas y disco, que traerá a la Vall algunos de sus grandes éxitos. La banda alcanzó gran repercusión con su participación en el Benidorm Fest 2022 gracias a la canción Raffaella?, además de otros temas populares como No gires o Tierra para bailar.

Invitación al público

Ferreres ha animado tanto a los vecinos de la Vall como a los municipios de alrededor “a acercarse al Paratge de Sant Josep, que vamos a dinamizar con espectáculos de teatro de calle muy vistosos y con música muy actual”. Desde compañías como Rytme y Xa! Teatre también han mostrado su apoyo a esta nueva propuesta.

