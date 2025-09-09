7 planes para disfrutar de la Fira de Sant Miquel de Onda

Del 26 al 28 de septiembre, Onda celebra una de sus citas más esperadas: la Fira de Sant Miquel, organizada por el Ayuntamiento junto a las asociaciones Hosturionda y Onda Centre Comercial. Durante tres días, el Raval de Sant Josep y El Pla se llenarán de música, gastronomía, talleres y actividades para toda la familia.

La concejala de Comercio y Turismo, María Baila, lo resume así: “La Fira de Sant Miquel es un escaparate de nuestra cultura, tradición y gastronomía que cada año atrae a miles de visitantes y dinamiza nuestro comercio local”.

Estos son los 7 planes que no te puedes perder:

1️⃣ Dar la bienvenida a la feria el viernes con la inauguración de la Miqueleta, acompañada de dolçainers, pasacalles de zancudos y el primer concierto en el Raval de Sant Josep.

2️⃣ Degustar sabores únicos en talleres como el de sushi o el de corte de jamón en vivo, en colaboración con Hosturionda y Ferretería Salvia.

3️⃣ Vivir el tardeo más musical, con el Grupo Electrógeno y un tributo a Hombres G que animará la noche del sábado.

4️⃣ Disfrutar en familia con cuentacuentos, pintacaras, manualidades y espectáculos como Canta, riu i balla o Globusstraca.

5️⃣ Aprender de la tradición cerámica con el taller de taulell socarrat impartido por el artista local Ximo Safont.

6️⃣ Sorprenderte con la unidad canina de la Policía Local, protagonista del circuito infantil de educación vial y de una exhibición especial.

7️⃣ Cerrar la feria con música en directo, de la mano del cantante Gustavo Paradís en la Miqueleta.

Además, durante todo el fin de semana habrá photocall, personajes infantiles y la apertura de los comercios locales. Una cita imprescindible para despedir septiembre con cultura, sabor y mucha vida en las calles de Onda.

🕒 Horarios de apertura

Comercios locales

Viernes: 19:00 – 22:00 h

Sábado: 11:00 – 14:00 h / 17:30 – 22:00 h

Domingo: 11:00 – 14:00 h / 17:30 – 21:00 h

La Miqueleta (fira gastronòmica)

Viernes: 19:00 – 00:30 h

Sábado: 11:00 – 15:00 h / 17:30 – 00:30 h

Domingo: 11:00 – 15:00 h / 17:30 – 23:00 h

📸 Durante todo el fin de semana: photocall y personajes infantiles para los más pequeños.