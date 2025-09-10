Pinxos, música i tradició: Benicarló encén les Jornades del Polp a Caduf
Restaurants, concursos i mercat gastronòmic donen forma a la cita més saborosa de Benicarló
Benicarló es prepara per a viure una de les cites més esperades del seu calendari gastronòmic: les XVII Jornades del Polp a Caduf i Peix de Llotja, que se celebraran del 6 d’octubre al 12 de novembre i convertiran la ciutat en la capital del sabor de la tardor.
Abans d’aquesta gran cita, veïns i visitants podran gaudir d’un programa complet que combina tradició, creativitat i festa:
- El 18 de setembre es donarà el tret d’eixida amb la presentació de les Jornades del Pinxo.
- Del 19 de setembre al 5 d’octubre, 19 bars i restaurants oferiran les seues millors propostes en format pinxo.
- El 22 de setembre, el Magatzem de la Mar acollirà el Concurs de Pinxos de Polp a Caduf i Peix de Llotja, recuperat enguany per a donar més visibilitat al talent culinari local.
- El 4 d’octubre, el Mercat Gastronòmic transformarà el centre de la ciutat en una festa de la gastronomia amb tapes, música en directe i animació des de les 12.00 fins a les 00.30 hores.
La regidora de Turisme, Inma Calvet, ha destacat que aquestes jornades són “un clar exemple de la riquesa gastronòmica de Benicarló i de la nostra capacitat per combinar tradició i innovació”.
Per la seua banda, el president de l’Associació Restauració Benicarló, Iván Alemán, ha posat en valor la recuperació del concurs de pinxos, que “donarà més protagonisme a la creativitat dels establiments locals”.
Un mes de sabors, música i tradició que promet tornar a situar Benicarló en el mapa gastronòmic de la tardor.
