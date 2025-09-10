Flores y ‘danses’ en Peñíscola como muestra de devoción a la Ermitana

Peñíscola vivió ayer martes el día grande de sus fiestas en honor a la patrona, la Virgen de la Ermitana. Como cada 9 de septiembre, la jornada comenzó con la procesión y la multitudinaria ofrenda floral en la plaza del ermitorio. Pequeños y mayores, autoridades y entidades llevarondo su ramo de claveles blancos y centros florales a los pies de la imagen de la Mare de Déu.

Poco a poco, su manto se fue vistiendo con cientos de flores blancas. Y, tras la ofrenda y la multitudinaria misa, arrancó la procesión hasta la plaza del Ayuntamiento, donde el Grup Cultural de Danses llevó a cabo su tercera actuación de los festejos, al son de las melodías Honra de Peñíscola y Roca del Mar, de la banda de música.

Cientos de flores blancas han dado forma al manto de la Virgen de la Ermitana. / Alba Boix

Un desfile procesional en el que tampoco faltó la presencia de la reina y su corte de honor, acompañadas por el Grupo Cultural de Danses, cavallets, pelegrines, la Dansa-Batalla de Moros i Cristians, el alcalde, los mantenedores y el resto de autoridades locales. Al llegar al consistorio disfrutaron de los bailes típicos desde el balcón.

Acto cumbre

La jornada grande de Peñíscola culminó en la plaza de Armas. Bailes de castanyetes, bastonets y espadas, junto con las loas, fueron las actuaciones con las que los peñiscolanos honraron a la Virgen de la Ermitana en un día repleto de emoción y devoción.

De hecho, uno de los momentos más destacados y emotivos llegó con la segunda loa de los dansants, una poesía dedicada a la patrona a cargo de uno de ellos, sostenido por seis compañeros en una torre de tres pisos; y la loa del rey cristiano, que este ofreció sobre los hombros del resto del grupo en una torre de manos y espadas.

Por otra parte, este miércoles, da comienzo la programación taurina, a partir de las 16.30 horas, en la plaza de toros. Las primeras reses estarán dedicadas únicamente a la afición femenina. La jornada continuará con la suelta de vaquillas en la playa, toro embolado y No Pasarán.