Paella multitudinària, correfoc i moda marquen l’equador festiu a Vila-real
Unes 1.500 persones omplin el Centre de Congressos, Fires i Trobades en la festa per als més majors de la ciutat
Els Dimonis de la Plana omplin de llum i color els carrers i els comerços mostren les novetats en roba i complements
La ciutat de Vila-real arriba a l’equador de les festes que celebra en honor a la Mare de Déu de Gràcia. I ho fa amb una gran quantitat d’activitats organitzades per la Junta de Festes i nombroses entitats culturals i religioses.
Un dels esdeveniments més multitudinaris de la llista d’actes que donen forma al programa festiu va estar ahir dimecres la festa dedicada als més majors de la ciutat, que es va desenvolupar al Centre de Congressos, Fires i Trobades i que va incloure una paella monumental per a 1.500 persones, que es va encarregar d’elaborar l’equip del xef Santi Becerra.
Consulta ací tota la programació de les festes de la Mare de Déu de Gràcia 2025:
Programa de festes de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real 2025Programa de festes de la Mare de Déu de Gràcia de Vila-real 2025
Com de costum, la reina del 2025, Nadia Alba, les seues dames i diferents regidors i regidores, van estar les encarregades de repartir entre els assistents les racions de paella. Malgrat el bon ambient d’aquesta cita, alguns dels majors que es van sumar a ella van denunciar que algunes persones, bàsicament joves, «es van colar» al recinte «i van acabar amb tot el que tenien davant, tant menjar com beguda, deixant als majors sense res del que hi havia a taula». És per això que demanen a l’organització «major control».
En acabar el multitudinari dinar, la festa va continuar amb ball i el sorteig de diferents regals per part de Caixa Rural Vila-real.
Completa vesprada
La vesprada es va completar amb un seguit d’actes culturals, religiosos i lúdics, com la gala de moda amb desfilada inclosa, en la qual van participar una quinzena d’establiments comercials.
A més, els Dimonis de la Plana van omplir de festa i color els carrers del centre de la ciutat amb un concorregut correfoc, que va eixir des de la plaça de la vila.
Suscríbete para seguir leyendo
- Grave accidente en Castellón: Muere una mujer en la A-7 tras un choque entre un coche y un camión
- Novedades sobre el accidente de tráfico de l'Alcora: dos heridos salen de la UCI
- La Lanzadera de Juan Roig 'ficha' a otras cuatro empresas de Castellón
- La junta de una gaiata dimite en bloque a días de la Imposición de Bandas en Castelló
- Apenas una decena de hoteles de Castellón participarán en la nueva temporada del Imserso
- Sigue en directo la última hora del temporal en Castellón: alertas por lluvia y granizo
- FOTOGALERIA I Las imágenes de la Trobada d'Allioli y la Nit de la Xulla en Vila-real
- Una de cal y otra de arena en la segunda tarde taurina de las fiestas de Vila-real