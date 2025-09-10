La playa se llena de toros en las fiestas de un pueblo de Castellón
En este escenario único, la arena se convirtió en ruedo improvisado
Los actos taurinos de las fiestas patronales de un municipio costero de Castellón arrancaron este miércoles con un paseíllo anunciador hasta la plaza de toros.
Se trata de Peñíscola. La cita estuvo protagonizada por las mujeres del pueblo, que recorrieron la avenida principal acompañadas por la música de la xaranga All i Pebre. La reina y su corte de honor encabezaron el desfile, seguidas por vecinas de todas las edades que se unieron a este pasacalle festivo.
Al llegar al coso, fueron ellas mismas las encargadas de torear la primera vaquilla de la tarde, gesto que marcó oficialmente el inicio de las celebraciones taurinas. La plaza se llenó de ambiente con la expectación de vecinos y visitantes, que aguardaban uno de los momentos más singulares del programa.
Tras las sueltas iniciales, las reses se trasladaron a la playa Norte para dar comienzo a los tradicionales bous a la platja. Y es que tras ser toreadas en la plaza de toros, las reses son soltadas por la playa Norte, en la arena, donde los aficionados pueden torearlas frente al mar. En este escenario único, la arena se convirtió en ruedo improvisado.
